От ненависти к любви: как подружить кота и собаку под одной крышей

В обществе распространен стереотип, будто кошки и собаки обречены на вечное противостояние и не способны мирно сосуществовать. Поэтому многие владельцы животных испытывают опасения относительно возможных рисков совместного проживания этих любимцев в одном доме.

Однако страх конфликтов между хвостатыми часто кажется вполне обоснованным. Об этом говорится в материале Medium.

К теме Почему собака лает в пустоту и о чем она пытается предупредить

От чего зависит "дружба" кошек и собак?

Специалист по поведению животных Сюзетт объясняет, что речь идет скорее об осознании того, что другое домашнее животное не представляет угрозы и может даже быть полезным. По ее словам, ключевым фактором является "совместимость характеров". Поэтому желательно, чтобы собака была спокойной, а кот – уверенным в себе.

Отчасти, дело заключается не столько в конкретном распределении ролей, сколько в том, чтобы в паре были разные темпераменты. Если же оба животных слишком доминантные или, наоборот, слишком пассивные, между ними может возникать напряжение.

Другим важным фактором является порода собаки. Некоторые охотничьи породы могут не подходить для жизни с котами из-за сильного "охотничьего инстинкта". Это генетически заложенное поведение, связано с хищническим прошлым предков собак, достигающее десятков миллионов лет эволюции. Другими словами, любое движение может восприниматься такой собакой как сигнал к преследованию.

Сюзетт отмечает, что собаки охотничьего типа, увидев кошку, могут начать гнаться за ней, что способно перерасти в конфликт или опасную "игру". К таким породам она относит, в частности, спрингер- и кокер-спаниелей, грейхаундов, американских бульдогов и хаски.

Как минимизировать риск конфликтов между питомцами и научить их мирному сосуществованию?

Сюзетт отмечает, что животные способны научиться сосуществовать, хотя обниматься и спать вместе они будут редко. Одним из методов является обмен запахами: например, позволить коту полежать на подстилке собаки и наоборот.

Также важно ассоциировать взаимодействие с положительными эмоциями, в частности совместными играми, спокойной атмосферой, отсутствием принуждения.

Большую роль играет также "визуальная адаптация". При этом животных размещают неподалеку друг от друга во время кормления, постепенно приучая их к присутствию "соседа". Кормить их стоит по очереди, чтобы каждое животное понимало, другое не является конкурентом и не угрожает его безопасности.



Кот и собака должны привыкнуть друг к другу / Фото Unsplash

Подобные эксперименты проводил исследователь Зинг Ян Куо из Smithsonian Institution. Он наблюдал за молодыми животными, в частности собаками породы короткошерстный чау-чау и местными китайскими котами, анализируя уровень агрессии между ними.

Ученый пришел к выводу, что конкуренция за пищу, игровую активность, изоляция и даже борьба за внимание могут провоцировать антисоциальное поведение. Чтобы уменьшить напряжение, он организовал кормление на одной платформе: животных подводили по очереди, а остальные наблюдали. Таким образом они постепенно привыкали ждать своей очереди, что уменьшало конфликты из-за еды.

А в ТСН добавили, что едва ли не самым важным моментом в воспитании хвостатых является тон голоса хозяина. Именно им надо регулировать взаимоотношения любимцев. Так, когда собака лает на кота, стоит реагировать строгим тоном. Когда же он мирно нюхает или просто сидит рядом с котом, надо похвалить песика, дать поощрение и погладить.

На что еще обратить внимание в воспитании любимцев?