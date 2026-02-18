Однак страх конфліктів між хвостатими часто здається цілком обґрунтованим. Про таке йдеться в матеріалі Medium.

Від чого залежить "дружба" котів і собак?

Фахівчиня з поведінки тварин Сюзетт пояснює, що йдеться радше про усвідомлення того, що інша домашня тварина не становить загрози й може навіть бути корисною. За її словами, ключовим чинником є "сумісність характерів". Тож бажано, щоб собака був спокійним, а кіт – упевненим у собі.

Почасти, справа полягає не стільки в конкретному розподілі ролей, скільки в тому, щоб у парі були різні темпераменти. Якщо ж обидві тварини надто домінантні або, навпаки, занадто пасивні, між ними може виникати напруга.

Іншим важливим фактором є порода собаки. Деякі мисливські породи можуть не підходити для життя з котами через сильний "мисливський інстинкт". Це генетично закладена поведінка, пов'язана з хижацьким минулим предків собак, що сягає десятків мільйонів років еволюції. Іншими словами, будь-який рух може сприйматися такою собакою як сигнал до переслідування.

Сюзетт зазначає, що собаки мисливського типу, побачивши кішку, можуть почати гнатися за нею, що здатне перерости в конфлікт або небезпечну "гру". До таких порід вона відносить, зокрема, спрінгер- і кокер-спанієлів, грейхаундів, американських бульдогів та хаскі.

Як мінімізувати ризик конфліктів між улюбленцями й навчити їх мирного співжиття?

Сюзетт зазначає, що тварини здатні навчитися співіснувати, хоча обійматися й спати разом вони будуть рідко. Одним із методів є обмін запахами: наприклад, дозволити коту полежати на підстилці собаки й навпаки.

Також важливо асоціювати взаємодію з позитивними емоціями, зокрема спільними іграми, спокійною атмосферою, відсутністю примусу.

Велику роль відіграє також "візуальна адаптація". При цьому тваринок розміщують неподалік одна від одної під час годування, поступово привчаючи їх до присутності "сусіда". Годувати їх варто по черзі, щоб кожна тварина розуміла, інша не є конкурентом і не загрожує її безпеці.



Кіт та собака мають звикнути один до одного / Фото Unsplash

Подібні експерименти проводив дослідник Зінг Ян Куо з Smithsonian Institution. Він спостерігав за молодими тваринами, зокрема собаками породи короткошерстий чау-чау та місцевими китайськими котами, аналізуючи рівень агресії між ними.

Учений дійшов висновку, що конкуренція за їжу, ігрову активність, ізоляція та навіть боротьба за увагу можуть провокувати антисоціальну поведінку. Щоб зменшити напругу, він організував годування на одній платформі: тварин підводили по черзі, а решта спостерігала. Таким чином вони поступово звикали чекати своєї черги, що зменшувало конфлікти через їжу.

А в ТСН додали, що чи не найважливішим моментом у вихованні хвостатих є тон голосу господаря. Саме ним треба регулювати взаємовідносини улюбленців. Так, коли собака гавкає на кота, варто реагувати суворим тоном. Коли ж він мирно нюхає або просто сидить поряд з котом, треба похвалити песика, дати заохочення і погладити.

На що ще звернути увагу у вихованні улюбленців?