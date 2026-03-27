Без стресса для владельца и питомца: как покупать кота

Хоть котики и не нуждаются в частом купании благодаря чистолюбию и упорному уходу за собой, иногда ванные процедуры у них вызывают немного нервов. Впрочем, некоторые советы по уходу за питомцами помогут сделать этот процесс несколько приятнее.

Подробнее об этом рассказали в Michelson Found Animals. Там создали отдельный гайд с рекомендациями на эту тему.

Почему возникают трудности с купанием кошек?

Если после ванных процедур вашего любимца вы выглядите так, будто только что снялись в фильме ужасов – значит, вы делаете что-то не так. Коты и вода редко становятся хорошими друзьями.

Если пытаться просто взять и погрузить животное в ванну без подготовки, это может обернуться стрессом и для вас, и для любимца. В итоге – мокрый пол, царапины и укусы, а еще напуганный кот, который убежал и спрятался.

В общем мы любим котов, в частности, за их невероятную чистоплотность. После еды они старательно вылизывают себя своими шершавыми языками от хвоста до ушек.



Обычно котов не нужно купать, но иногда это все же необходимо. Например, если животное постарело или сильно загрязнилось. В таких случаях вам придется взяться за это непростое дело.

Как сделать водные процедуры менее стрессовыми для мурлыки?

Попросите кого-то помочь – желательно человека, которого кот знает и которому доверяет. Он может держать животное, пока вы его моете. Подстригите когти перед купанием, чтобы уменьшить риск царапин. Также тщательно расчешите шерсть, чтобы убрать колтуны, ведь после намокания они только затянутся сильнее.

Положите полотенце на дно ванны, чтобы кот не скользил. Налейте немного теплой (не горячей) воды. Подготовьте все заранее, чтобы не пугать животное шумом воды.

Используйте только специальный шампунь для кошек – другие средства могут быть опасными. Избегайте попадания воды в глаза, уши и нос. Намыливайте кота мягкой тряпкой, а затем хорошо смойте пену теплой водой.

Говорите с животным спокойным голосом – это поможет его успокоить. После процедур аккуратно вытрите кота полотенцем и оставьте сохнуть в теплом месте без сквозняков. Длинношерстных котов стоит расчесывать во время высыхания.

А подробно о том, как покупать котенка и с какого возраста это стоит делать, разобрали специалисты из Pethouse.ua. Они также отмечают, что критически важно выбрать правильную температуру воды для пушистиков, которая не будет превышать 37 – 39 градусов.

Если же ваш кот категорически не переносит воду – не беда. Существуют сухие шампуни и специальные салфетки для очистки без купания. Котят купать проще, но они более уязвимы.

Обратите внимание! Важно не мочить голову и сразу высушить их феном, чтобы они не переохладились.

