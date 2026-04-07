От породы осталось только название: как выглядит мокрый шпиц

Обычно померанские шпицы поражают нас своей длинной и пушистой шерстью, благодаря которой они и сами кажутся пухленькими и кругленькими. Впрочем, внешний вид часто может быть обманчивым.

Забавными историями по уходу за собаками активно делятся в сети. В частности, на странице кинолога-заводчика Mydoglang в TikTok, показали, насколько изменился четвероногий после водных процедур.

Как выглядит шпиц после купания?

Вода сняла все иллюзии относительно вида пушистика, хотя от пушистости уже почти ничего и не осталось. Ролик показывает, насколько другим стал пес, когда намокла его шерсть.

Четвероногий стал якобы значительно меньше и уже, кажется, не чувствует себя таким защищенным и уверенным.

Как выглядит мокрый шпиц: смотрите милое видео

Пользователи в комментариях любуются песиком и забрасывают его комплиментами. Многие из них просто не ожидали такого увидеть. По словам комментаторов, собака хоть и мокрая, но все равно очень красивая. Кто-то даже сравнил шпица с зефиром без формы.

Другие из-за своей симпатии к породе продвигают мнение, что шпицы – лучшие среди собак. А часть пользователей и себе поделилась фотографиями любимцев после купания.

Чем уникальна порода шпицев?

Специалисты из The Spruce Pets рассказали, что собаки этой породы имеют характерные внешние признаки: густую, длинную и пушистую шерсть, заостренные уши и морду. В основном они происходят из регионов с суровым климатом, в частности, Скандинавии и Северной Америки.

Интересно! Под названием "шпицы" имеется в виду не одна конкретная порода, а целая группа собак, которых объединяют общие черты. Сам термин "spitz" с немецкого переводится как "заостренный".

Их шерсть хорошо удерживает тепло, помогая выживать в холоде, и часто имеет светлый, иногда белый окрас. Шпицы имеют двойной шерстяной покров и сильно линяют. Многие из них полностью сбрасывают подшерсток один или два раза в год, однако потеря шерсти продолжается и между этими периодами.

Чтобы уменьшить количество шерсти в доме, рекомендуется регулярно использовать специальные инструменты для вычесывания или обращаться к грумеру для процедуры удаления подшерстка.

