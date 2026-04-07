От породы осталось только название: как выглядит мокрый шпиц
- Мокрый шпиц выглядит значительно меньше и менее пушистым, чем обычно, что удивило многих пользователей.
- В целом же эти четвероногие имеют густую, длинную шерсть и происходят из суровых климатических регионов.
Обычно померанские шпицы поражают нас своей длинной и пушистой шерстью, благодаря которой они и сами кажутся пухленькими и кругленькими. Впрочем, внешний вид часто может быть обманчивым.
Забавными историями по уходу за собаками активно делятся в сети. В частности, на странице кинолога-заводчика Mydoglang в TikTok, показали, насколько изменился четвероногий после водных процедур.
Как выглядит шпиц после купания?
Вода сняла все иллюзии относительно вида пушистика, хотя от пушистости уже почти ничего и не осталось. Ролик показывает, насколько другим стал пес, когда намокла его шерсть.
Четвероногий стал якобы значительно меньше и уже, кажется, не чувствует себя таким защищенным и уверенным.
Как выглядит мокрый шпиц: смотрите милое видео
Пользователи в комментариях любуются песиком и забрасывают его комплиментами. Многие из них просто не ожидали такого увидеть. По словам комментаторов, собака хоть и мокрая, но все равно очень красивая. Кто-то даже сравнил шпица с зефиром без формы.
Другие из-за своей симпатии к породе продвигают мнение, что шпицы – лучшие среди собак. А часть пользователей и себе поделилась фотографиями любимцев после купания.
Какие они – четвероногие после водных процедур: смотрите забавные фото из сети
Чем уникальна порода шпицев?
Специалисты из The Spruce Pets рассказали, что собаки этой породы имеют характерные внешние признаки: густую, длинную и пушистую шерсть, заостренные уши и морду. В основном они происходят из регионов с суровым климатом, в частности, Скандинавии и Северной Америки.
Интересно! Под названием "шпицы" имеется в виду не одна конкретная порода, а целая группа собак, которых объединяют общие черты. Сам термин "spitz" с немецкого переводится как "заостренный".
Их шерсть хорошо удерживает тепло, помогая выживать в холоде, и часто имеет светлый, иногда белый окрас. Шпицы имеют двойной шерстяной покров и сильно линяют. Многие из них полностью сбрасывают подшерсток один или два раза в год, однако потеря шерсти продолжается и между этими периодами.
Чтобы уменьшить количество шерсти в доме, рекомендуется регулярно использовать специальные инструменты для вычесывания или обращаться к грумеру для процедуры удаления подшерстка.
Что еще известно о разных породах собак?
Хаски, которых изначально вывели как ездовых собак для жизни в суровых арктических условиях, имеют шерсть, идеально приспособленную к холоду. Их двойной покров состоит из плотного подшерстка, сохраняющего тепло, и более длинного внешнего слоя, который отталкивает влагу и защищает от неблагоприятной погоды.
Тибетский мастиф, один из крупнейших среди собак, может весить более 45 килограммов. Впрочем, несмотря на свои размеры, представители этой породы при должном воспитании отличаются спокойным поведением, вежливостью и доброжелательностью.
Кстати, в Украине некоторые породы собак считаются потенциально опасными, поэтому их владельцы обязаны выгуливать животных исключительно на поводке и в наморднике. В случае нарушения этих правил предусмотрены штрафные санкции.