Хвостатым устроили настоящий НМТ: финские ученые назвали самую умную породу собак

Каждый владелец четверолапого убежден, что именно его пес истинный интеллектуал. Однако некоторые из них обладают блестящими умственными способностями, заложенными чуть ли не на генетическом уровне. Исследователи отнеслись к этому вопросу со всей серьезностью и в течение 6 лет проводили тесты на сообразительность среди тысяч собак-представителей 13 пород.

Долгое время самой умной породой четвероногих считали бордер-колли, однако новые исследования показали другие результаты. Впечатляющий эксперимент осветили в Scientific Reports.

Как определяли собак-интеллектуалов?

Ученые из Университета Хельсинки, что в Финляндии, провели масштабное исследование, в котором проверили интеллект собак разных пород. К эксперименту привлекли породы, которые традиционно входят в перечень самых умных. Среди них были представители 13 видов:

бельгийский малинуа;

австралийский келпи;

лабрадор-ретривер;

золотистый ретривер;

шотландская овчарка;

немецкий ховаварт;

испанская водяная;

собака шетландская;

овчарка английская;

кокер-спаниель;

австралийская овчарка;

немецкая овчарка;

финский лапфунд;

бордер-колли.

Каждая порода проходила серию из десяти заданий. Семь из них оценивали когнитивные способности, а еще три проверяли поведенческие реакции. Например, животным нужно было обойти прозрачную V-образную преграду, чтобы добраться до еды, которую они видели.

Также исследователи проверяли, насколько собаки понимают человеческие жесты. Для этого использовали пять типов сигналов: длительное указывание, короткое указывание, указывание ногой, жест с отвернутым лицом и наблюдение за движением глаз человека.

Кроме того, ученые оценивали уровень самостоятельности собак и то, как они взаимодействуют с человеком в случаях, когда нуждаются в помощи. Одним из примеров было задание достать еду из закрытой коробки.

Какая порода собак самая умная?

После завершения всех тестов исследователи определили победителя. Лучший результат показали бельгийские малинуа, ведь они набрали 35 баллов из возможных 39.



Бельгийский малинуа стал самой умной собакой / Фото Unsplash

Впрочем, даже эта порода не справилась идеально со всеми задачами. В частности, малинуа имел трудности с тестом, где нужно было вытащить пищу из прозрачного цилиндра.

Эти собаки исторически использовались как пастухи, поэтому отличаются не только высоким интеллектом, но и большой выносливостью.

К слову, эксперты из American Kennel Club рассказали, что бельгийский малинуа – это умная, уверенная и универсальная порода, которая славится своим трудолюбием и способностью легко осваивать команды. Эти собаки формируют очень прочную связь с хозяином и нуждаются в постоянном взаимодействии с человеком. Малинуа имеют крепкую, хорошо развитую мускулатуру и пропорциональное телосложение.



Они выглядят выносливыми и одновременно элегантными, ведь были выведены для активной работы. Их легко узнать по поднятой головой, темными ушами и характерной черной "маской" на морде, а шерсть обычно имеет оттенки от рыжевато-песочного до темно-каштанового.

Второе место в исследовании занял австралийский келпи с результатом 26 баллов.



Австралийский келпи – один из самых умных среди собак / Фото Unsplash

Третью позицию занял лабрадор-ретривер, который получил 25 баллов.



Лабрадор-ретривер вошел в тройку самых умных / Фото Unsplash

Зато бордер-колли, которых раньше часто называли самыми умными собаками в мире, на этот раз оказались лишь на четвертом месте. Пятую строчку занял золотистый ретривер.

Ученые объясняют высокие результаты малинуа их происхождением и назначением. Эту породу выводили для работы со скотом, что требовало быстрой реакции на команды, способности самостоятельно принимать решения и хорошо контролировать свое поведение.

Многолетняя селекция помогла закрепить эти качества, сделав малинуа не только сообразительными, но и очень работоспособными и физически выносливыми.

