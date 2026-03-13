Впрочем, порода этого песика могла не сохраниться до наших дней. Подробнее об абсолютно реальной истории, ставшей кинематографической, рассказали в American Kennel Club.

Актуально Королева Елизавета II и ее 30 корги: невероятная история домашних любимцев

Какие биографические данные сохранились о Хатико?

В общем, акита – это мощная, величественная порода собак из группы рабочих. В 1972 году ее официально признал Американский кинологический клуб. Сначала этих собак разводили для охоты в горных районах северной Японии. Со временем они стали символом защиты и благополучия.

Герой нашего рассказа, пес по имени Хатико, родился в 1923 году. У BBC рассказали информацию о первых днях жизни песика, в том числе и то, что как раз в том году известный профессор сельского хозяйства и большой поклонник собак Хидесабуро Уэно обратился к одному из своих студентов с просьбой помочь найти для него щенка породы акита.

После долгой и изнурительной дороги маленький щенок прибыл в дом профессора в районе Сибуя 15 января 1924 года. На самом деле тогда в начале все подумали, что он мертв – таким слабым и хилым был щенок после длительного путешествия к новому владельцу.

Впрочем, любимца удалось спасти. Как отмечает биограф Хатико, профессор Маюми Ито, Уэно вместе со своей женой Яэ в течение следующих шести месяцев внимательно заботились о щенке, пока он не окреп.

Интересно! Профессор дал четверолапому имя Хачи. На японском языке это слово означает "восемь". К нему добавили частицу "ко" – почетное обращение, которым в Японии выражают уважение. На украинском же наиболее употребляемым вариантом его имени является именно Хатико.

Так у кремово-белого песика породы акита-ину появилась любящая семья. Его эмоциональная связь с хозяином становилась все крепче и крепче.

Как ожидание стало образом жизни Хатико?

Несколько раз в неделю профессор Уэно ездил на работу на поезде. До станции Сибуя его провожали три его собаки, среди которых был, собственно, и Хатико.

После этого они ждали хозяина до его вечернего возвращения. Однако, к сожалению, 21 мая 1925 года 53-летний Уэно внезапно умер от кровоизлияния в мозг. На тот момент Хатико прожил с ним всего около шестнадцати месяцев.

Во время поминок пес почувствовал запах хозяина, зашел в комнату, заполз под гроб и долго не хотел оттуда выходить. После смерти Уэно Хатико некоторое время жил в разных семьях вне района Сибуя. Однако летом 1925 года он оказался у садовника профессора – Кикусабуро Кобаяси.



Как на самом деле выглядел пес Хатико / Фото: vintag.es

Оказавшись снова вблизи дома своего хозяина, пес начал ежедневно приходить на станцию, ожидая его возвращения независимо от погоды. Каждый вечер Хатико стоял у входа на вокзал и внимательно всматривался в лица пассажиров, будто пытаясь найти знакомого человека. Сначала работники станции относились к нему враждебно, в частности, продавцы обливали его водой, а местные ребята даже дразнили и били.

Что сделало Хатико популярным?

Общенациональную известность Хатико получил в октябре 1932 года после того, как о нем написала японская газета Tokyo Asahi Shimbun. После этой публикации на станцию ежедневно начали приносить для него еду, а люди из разных уголков страны приезжали, чтобы увидеть преданного пса.



Пес Хатико до конца своей жизни ждал возвращения хозяина / Кадр из фильма

Ему посвящали стихи и хайку (традиционная японская поэзия), а в 1934 году почти три тысячи человек пожертвовали средства на установку памятника. Когда Хатико умер 8 марта 1935 года, печальная новость появилась на первых полосах многих газет. Память о нем увековечили в книгах, фильмах, а он сам стал символом надежды и преданности.

Почему порода Хатико была на грани выживания?

Несмотря на славу Хатико, сама порода акита в то время уже почти исчезла на северо-западе Японии, в префектуре Акита, от которой и происходит ее название. На протяжении веков эти собаки передвигались по заснеженным горам, охотясь на оленей, кабанов и даже медведей.

Впоследствии популярность собачьих боев привела к скрещиванию местных акит с европейскими породами. Это делало собак большими по размеру, но постепенно уничтожало характерные черты породы. Типичными признаками акиты являются небольшие треугольные стоячие уши, узкие глаза и сильно закрученный хвост.



Собака Хатико стал легендой, в частности, кинематографа / Кадр из фильма

Почему акит так ценили в военные годы?

С началом Второй мировой войны ситуация стала критической. Правительство Японии приказало уничтожить всех собак, которые не использовались в военных целях. Акиты же, наоборот, стали ценными для армии. Однако их ценность проявлялась сугубо в прагматических целях.

Густую шерсть акит использовали как подкладку для офицерских мундиров. Поэтому чтобы спасти своих любимцев от возможной смерти, некоторые владельцы выпускали их в дикую природу, надеясь, что те выживут сами. Другие скрещивали акит с немецкими овчарками, ведь этих собак не уничтожали из-за их военной роли.

Как удалось возродить породу?

Один сторонник породы решил спасти чистокровных акит, спрятав двух собак в сарае на отдаленной горной ферме, хотя его семье и самой не хватало еды.

Впоследствии инженер компании Mitsubishi Морие Саватайси получил своего первого акиту в 1944 году, когда жил с женой и маленькими детьми в горной местности Хатимантай.

В послевоенное время в стране осталось лишь несколько акит, среди которых – две собаки Саватайси. Владельца особенно привлекали собаки с чертой, которую японцы называют "кисё" – внутренним духом, силой характера и решительностью.

Именно такая настойчивость была нужна и немногим послевоенным заводчикам, которые взялись возрождать почти утраченный вид. Они тщательно планировали разведение и организовывали выставки, чтобы постепенно восстановить породу.

Поскольку чистокровных акит осталось очень мало, заводчики вынуждены были расширять генетическую базу с помощью других пород. Некоторые обратились к линии Ичиносэки – собак зажиточного землевладельца, в родословной которых была кровь великого бойцовского пса тоса-ину.

Эта порода возникла после скрещивания японских собак с мастифами и бульдогами в XIX веке. Другие заводчики работали с линией Дева. В ней использовались примеси немецкой овчарки, которые появились во время обеих мировых войн. Самым известным представителем этой линии стал пес Конго-го – один из самых популярных производителей в послевоенное время, которого даже рекламировали как "национальное сокровище".

Японские селекционеры стремились вернуть породе ее первоначальный вид типа шпиц: небольшие треугольные уши и узкие, "лисицеподобные" глаза. Однако собаки линии Дева, которые понравились американским солдатам во время оккупации Японии после войны, имели другой тип. Говорится о более массивной голове и в целом телосложении. Поэтому их внешность больше напоминала медведя, чем лису.

Именно такие акиты массово попали в США в 1950-х годах и стали там популярными. Со временем американские акиты начали заметно отличаться от японских.

Кстати, первыми владельцами акит в США были знаменитости – двух собак в конце 1930-х годов подарили Хелен Келлер. В 1999 году Международная кинологическая федерация официально признала две отдельные породы: американскую акиту и японскую акита-ину (ныне – японский акита-ину).

В США эти типы еще долгое время выставлялись вместе, но впоследствии их также начали рассматривать как разные породы. Японский акита-ину был включен в специальную программу AKC Foundation Stock Service в 2020 году.

Больше всего этих собак живет именно в Соединенных Штатах. В Японии же статуя Хатико, заново установлена после войны, стала популярным местом встреч в центре оживленного города. Бронзовый пес, передние лапы которого отполированы прикосновениями посетителей, и в дальнейшем хранит память о Хатико.



Памятник Хатико в Японии / Фото Unsplash

Что еще интересного известно о различных породах собак?