Родился в один день с хозяином: какую собаку имеет популярный стример Лебига

Украинский стример и блогер Миша Лебига поделился историей о своем четверолапом друге. Питомца по имени Майкл он выбрал почти случайно, но, по словам блогера, это был настоящий знак судьбы.

Пес имеет необычную реакцию на взрывы и даже пытается "разобраться" с ними, пишет "Новый канал".

Какая собака у Миши Лебиги?

Стример Миша Лебига рассказал, что давно мечтал о домашнем любимце. Окончательно он решился завести собаку после российского ракетного удара по многоэтажке в Днепре в январе 2023 года – трагедия заставила его переосмыслить жизнь и не откладывать мечты.

Блогер позвонил заводчикам, чтобы выбрать щенка. Они начали присылать ему фото, и среди них был пес, который сразу привлек его внимание.

Через шесть часов бросили еще одного – это был мой Майкл. И выяснилось, что он родился в один день со мной. Я решил – это 100% мой,

– рассказал Лебига.

Так у стримера появился пес породы чау-чау по имени Майкл. По словам блогера, любимец имеет довольно громкий характер, он может лаять просто так или если кто-то зайдет во двор

Особенно необычно Майкл реагирует на взрывы. По словам стримера, пес не пугается, а наоборот – начинает громко лаять, будто пытается "разобраться", что произошло.

Что известно о породе чау-чау?

Внешне эти псы напоминают маленьких декоративных мишек благодаря густой шерсти и округлой мордочке.

По словам кинологов центра Dred Dog, чау-чау известны своей преданностью хозяевам и достаточно независимым характером. Они часто сильно привязываются к владельцу, но могут быть сдержанными к незнакомцам.

Эту породу также считают хорошими охранниками. Чау-чау могут внимательно следить за территорией и предупреждать хозяина громким лаем, если замечают что-то подозрительное.

Однако кинологи предупреждают, что эта порода "не для новичков" и имеет много минусов.

Собаки имеют сложный характер, требует опыта и последовательности. Часто не любят чужих – социализация с раннего возраста обязательна. Они также плохо поддаются дрессуре, ведь с чао-чао надо договариваться, а не командовать. Ну и конечно они нуждаются в качественном груминге – шерсть требует ухода,

– говорят специалисты.

Несмотря на то, что чау-чау – собака не "для всех", если вы чувствуете, что готовы принять его характер и учиться быть лидером, то получите глубокую связь и верного компаньона.