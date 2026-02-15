Вы даже не догадываетесь: какие ваши действия больше всего раздражают собак

Собаки безусловно любят своих хозяев, но это не значит, что им нравится все, что делает человек. Многие владельцы ежедневно невольно раздражают своих питомцев, даже не догадываясь об этом.

Эксперты объяснили, какие привычки больше всего нервируют собак и как их избежать. Об этом сообщает American Kennel Club.

Какие ежедневные вещи раздражают собак?

Специалисты отмечают, что одна из главных причин стресса для собак - отсутствие четкого режима. Животные чувствуют себя спокойнее, когда знают, когда будет прогулка, еда или возвращение хозяина, а хаотичный график может вызвать тревожность и проблемное поведение.

Еще один важный фактор – одиночество. Собаки являются социальными животными и нуждаются в ежедневном контакте с человеком, а чрезмерная изоляция может приводить к тревоге разлуки, лая или разрушительного поведения.

Эксперты также отмечают, что собак может раздражать скука. Без физической нагрузки и умственной стимуляции животные начинают испытывать стресс и могут портить вещи или вести себя беспокойно.

Некоторые проявления "любви" человека могут быть неприятными для собаки. Например, объятия часто воспринимаются как ограничение движения или угроза, поэтому не все собаки их любят.

Также животным может не нравиться, когда их гладят по голове сверху, ведь вытянутая рука над собакой выглядит угрожающей. Гораздо комфортнее для них – прикосновение к груди или шее сбоку.

Еще один распространенный раздражитель – пристальный взгляд в глаза. В "собачьем языке" прямой взгляд может восприниматься как угроза, если животное не привыкло к такому контакту.

Эксперты предупреждают, что крики на собаку не помогают воспитанию, а лишь вызывают стресс и растерянность. Животное не понимает смысла слов, но реагирует на эмоции и тон голоса.

Также нежелательно дразнить собаку – например, делать вид, что бросаете мяч. Это может подорвать доверие любимца к хозяину.

Еще одна распространенная ошибка – спешка во время прогулки. Для собаки это не только физическая активность, но и возможность исследовать мир, нюхать и получать новые впечатления.

Также стоит отдельно обратить внимание на то, что не всем собакам нравятся дети. По словам кинолога Адриенн Фарричелли, псы могут испытывать больший уровень стресса в присутствии малышей.

Укусы чаще всего происходят, когда дети подходят к собаке во время еды или застают ее врасплох во время сна. Укусы собак также случаются во время игр, как случайно, так и из-за слишком агрессивной игры детей, что может привести к стрессу и/или боли у собак, – рассказывает специалист.

Плохое поведение может проявляться и не только из-за вещей, которые раздражают собаку. Так, например, существует даже список пород, которые чаще всего могут проявлять агрессию.