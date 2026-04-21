Настоящие клоуны: ветеринарка назвала 7 пород котов с шутливым нравом

Мурчики сами по себе частенько развлекают своих владельцев и просто всех тех, кто наткнется на их прекрасную мордочку. Однако некоторые породы кошек обладают для этого особым талантом, связанным с особенностями поведения и темперамента.

О самых больших весельчаках среди мурлыкающих пушистиков, которые известны своей игривостью, странным поведением и любовью к взаимодействию с людьми, рассказала ветеринарка и резидентка Waggel Айми Уорнер.

Какие породы кошек имеют самый яркий характер?

Конечно, каждый кот имеет собственную индивидуальность, и даже среди любой породы может случиться настоящий "клоун". Некоторые породы особенно известны своей игривостью, странным поведением и любовью к людям. Как отмечает ветеринарка Айми Уорнер, такие коты обычно очень социальные и активно участвуют во всем, что делает их владелец.

Хотя эти животные не рассказывают шутки, они обожают игры, часто имеют забавную мимику и иногда даже придумывают собственные трюки, чтобы привлечь внимание. Как говорят в Parade Pets, если вы ищете спокойного и тихого кота – эти варианты вряд ли подойдут. Зато для тех, кто хочет веселого и энергичного компаньона, есть несколько замечательных пород.

Девон-рекс

Эта порода славится озорным характером и любовью к вниманию. Девон-рексы очень привязаны к людям и часто буквально "липнут" к хозяину – могут сидеть на коленях или даже устраиваться на плечах.

Характеристики:

Характер: сообразительный, активный, озорной озорной;

Вес: 2 – 4 килограмма;

Продолжительность жизни: 14 – 17 лет.



Девон-рекс / Фото Unsplash

Они умные, активные и легко учатся трюкам, но без достаточной занятости могут вредить, исследуя даже запрещенные места.

Сфинкс

Бесшерстные сфинксы известны своим экстравагантным видом и еще более ярким поведением. Они чрезвычайно общительны, ласковые и обожают быть в центре внимания.

Характеристики:

Характер: преданный, нежный;

Вес: 3 – 5 килограммов;

Продолжительность жизни: 7 – 15 лет.



Сфинкс / Фото Unsplash

Часто эти мурчики ведут себя почти как собаки: встречают хозяина, ходят за ним по дому и активно взаимодействуют. Некоторые даже любят сидеть на плечах, как попугаи. Несмотря на распространенное мнение, что сфинксы гипоаллергенные, они все же могут вызвать аллергические реакции.

Абиссинская кошка

Эти коты – настоящие энерджайзеры. Они постоянно двигаются, любят играть и почти не сидят на месте. Абиссины тяготеют к компании людей, но не очень склонны к спокойным объятиям – им интереснее бегать, лазить и исследовать.

Характеристики:

Характер: преданный, спортивный, внимательный;

Вес: 3 – 5 килограммов;

Продолжительность жизни: 14 – 17 лет.



Абиссинская кошка / Фото Unsplash

Интересно, что они часто не боятся воды и могут даже присоединиться к вам в ванной. К слову, целом коты не требуют частого купания, однако в некоторых случаях следует знать правила устройства водных процедур для кошек.

Манчкин

Манчкины – это "таксы" среди котов из-за своих коротких лап. Они выглядят как котята даже во взрослом возрасте и ведут себя соответственно: очень игривые и жизнерадостные.

Характеристики:

Характер: игривый, ласковый;

Вес: 2 – 4,5 килограмма;

Продолжительность жизни: 15 – 18+ лет.



Манчкин / Фото Unsplash

Часто "разговаривают", любят баловаться, могут прятать вещи и даже становиться на задние лапы, чтобы лучше что-то рассмотреть.

Корниш-рекс

Еще одна активная и забавная порода, которая обожает внимание. Корниш-рексы очень подвижные, быстрые и постоянно хотят быть рядом с людьми.

Характеристики:

Характер: общительный, умный, энергичный общительный;

Вес: не уточняется;

Продолжительность жизни: от 9 – 13 лет.



Корниш-рекс / Фото Unsplash

Они умные и легко учатся различным трюкам, а их "кошачье" поведение сохраняется даже во взрослом возрасте.

Балинезийская кошка

Эта порода – длинношерстная "родственница" сиамских кошек с очень выразительным поведением. Балинезы любят "общаться" с людьми, активно взаимодействуют с семьей и обожают игры.

Характеристики:

Характер: социальный, "разговорчивый";

Вес: 2– 5 килограммов;

Продолжительность жизни: 10 – 20+ лет.



Балинезийская кошка / Фото Wikipedia

В то же время они нежные и часто ходят за хозяином по дому, стремясь к вниманию.

Бенгальская кошка

Бенгалы имеют вид маленьких диких котов, но их характер – сплошная энергия и любопытство. Они любят активные игры, воду (даже могут плавать) и всегда ищут новые приключения. Это очень общительные и открытые коты, которые хорошо чувствуют себя в доме с гостями.

Характеристики:

Характер: любознательный, активный, любящий любящий;

Вес: 3 – 7 килограммов;

Продолжительность жизни: 12 – 20 лет.



Бенгальская кошка / Фото Unsplash

