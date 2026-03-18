Мертвая хватка, которая ломает кости: 9 пород собак с самым сильным укусом
- К собакам с самым сильным укусом относятся, в частности, кангал и кане корсо.
- Сила укуса разных пород варьируется от 224 PSI до 743 PSI у кангала, что может нанести серьезные проблемы добыче четверолапого.
Четверолапые питомцы порой бывают не в настроении и могут буквально показать свои зубки. А некоторые из собак отличаются особенно сильными челюстями и боевым характером, так что их зубки действительно представляют потенциальную угрозу.
Специалисты отмечают, что при выборе собачки стоит учитывать и его характеристики. Среди крупных пород собак особую роль играет сила укуса. Об этом рассказали эксперты из Country Living.
Какие собаки кусаются сильнее всего?
При изучении различных пород собак стоит помнить, что случаи укусов часто связаны не только с самой породой, но и с поведением владельцев.
Агрессию нередко формируют недобросовестные хозяева, которые намеренно воспитывают собаку жестко. Так, некоторые породы выводили специально для силы, тогда как проблемное поведение других стало результатом неправильного их содержания.
Эксперты составили перечень видов собак, отличающихся особо сильными зубками. В список вошли такие породы:
- Кане корсо
Итальянский мастиф весом до 50 килограммов, которого часто используют в качестве охранника, имеет силу укуса около 650 PSI, что позволяет справляться с крупной добычей.
Кстати, это чрезвычайно высокий показатель, характерный для крупных хищников, например, льва, что эквивалентно давлению более 45 килограммов на каждый квадратный сантиметр поверхности.
Кане корсо имеет высокую силу укуса / Фото Unsplash
В то же время популярность этой породы как "статусной" вызывает беспокойство экспертов.
- Немецкая овчарка
Эта порода известна своим умом и выносливостью. Сила укуса у овчарок тоже немаленькая – 238 – 291 PSI. Такие собаки часто служат в полиции и армии, но также являются преданными домашними любимцами.
Неменькие овчарки не только умные, но и "кусачие" / Фото Unsplash
- Американский бульдог
Крепкая и энергичная порода с укусом около 305 PSI. Она требует активности, но может быть замечательной семейной собакой.
Справочно! Силу укуса собак измеряют с помощью специальных датчиков-динамометров, вмонтированных в тренировочный нарукавник или мячик, которые собака кусает во время тестов. Эта технология позволяет определить давление, которое зависит от мощности челюстных мышц, длины челюсти и эмоционального состояния собаки.
Американский бульдог имеет сильный укус / Фото Unsplash
- Американский питбультерьер
Речь идет о выносливой и настойчивой породе четвероногих с укусом 240 – 330 PSI. В некоторых странах, кстати, ее содержание ограничено или запрещено.
Питбультерьер тоже сильно кусается / Фото Unsplash
- Ротвейлер
Это сильная и умная собака с укусом примерно 328 PSI. При должном воспитании становится преданным компаньоном.
Ротвейлеры тоже умеют сильно кусаться / Фото Unsplash
- Мастиф
Такая большая и мощная собака имеет силу укуса около 556 PSI. Кстати, в American Kennel Club рассказали подробнее об этой породе. Интересно и то, что они, вероятно, жили в горных регионах Азии еще примерно 4500 лет назад – около 2500 года до нашей эры.
Мастиф известен своей силой укуса / Фото Ricant Images
Стандарт породы не устанавливает максимальной высоты, в то же время минимальная высота в холке составляет примерно 76 сантиметров для самцов и около 70 сантиметров для самок, при этом отдельные особи могут вырастать до примерно 91 сантиметра.
- Кангал
Это собака стала рекордсменом по силе укуса с показателем примерно в 743 PSI. Его используют для защиты скота от хищников и считают одной из самых сильных пород.
Кангал – рекордсмен по силе укуса / Фото Unsplash
Заметим! Такая мощность укуса способна мгновенно ломать кости, что делает эту разновидность анатолийской овчарки опасной.
- Голландская овчарка
Эта редкая порода на самом деле едва не исчезла после Второй мировой войны. Она имеет силу укуса около 224 PSI и используется в службах безопасности.
Голландская овчарка – одна из самых сильных по своему укусу / Фото Unsplash
- Тоса-ину
Большая японская порода имеет силу укуса примерно 556 PSI. Она известна как бойцовская, из-за чего запрещена в некоторых странах.
Тоса-ину кусается тоже довольно сильно / Фото Unsplash
Несмотря на впечатляющие физические характеристики этих собак, решающую роль в их поведении играют воспитание, социализация и ответственность владельца.
А какие собаки считаются самыми умными?
Настоящие интеллектуалы среди собак существуют, исследования финских ученых из Университета Хельсинки показали, что у некоторых из них высокий уровень умственных способностей заложен почти генетически.
Ученые серьезно взялись за этот вопрос и в течение шести лет оценивали сообразительность тысяч собак, представлявших 13 различных пород.
Долгое время лидером по интеллекту считалась бордер-колли, однако новые результаты изучения это опровергли. В список самых умных пород, в частности, вошли австралийский келпи и лабрадор-ретривер.