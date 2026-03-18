Фахівці зауважують, що при виборі песика варто зважати й на його характеристики. Серед великих пород собак особливу роль відіграє сила укусу. Про це розповіли експерти з Country Living.

Які собаки кусаються найсильніше?

Під час вивчення різних порід песиків варто пам'ятати, що випадки укусів часто пов'язані не лише з самою породою, а й із поведінкою власників.

Агресію нерідко формують недобросовісні господарі, які навмисно виховують собаку жорстко. Так, деякі породи виводили спеціально для сили, тоді як проблемна поведінка інших стала результатом неправильного їх утримання.

Експерти склали перелік видів собак, що відрізняються особливо сильними зубками. До списку увійшли такі породи:

Кане корсо

Італійський мастиф вагою до 50 кілограмів, якого часто використовують як охоронця, має силу укусу близько 650 PSI, що дозволяє справлятися з великою здобиччю.

До речі, це надзвичайно високий показник, характерний для великих хижаків, наприклад, лева, що еквівалентно тиску понад 45 кілограмів на кожен квадратний сантиметр поверхні.



Кане корсо має високу силу укусу / Фото Unsplash

Водночас популярність цієї породи як "статусної" викликає занепокоєння експертів.

Німецька вівчарка

Ця порода відома своїм розумом і витривалістю. Сила укусу у вівчарок теж немаленька – 238 – 291 PSI. Такі собаки часто служать у поліції та армії, але також є відданими домашніми улюбленцями.



Німенькі вівчарки не лише розумні, а й "кусючі" / Фото Unsplash

Американський бульдог

Міцна та енергійна порода з укусом близько 305 PSI. Вона потребує активності, але може бути чудовим сімейним собакою.

Довідково! Силу укусу собак вимірюють за допомогою спеціальних датчиків-динамометрів, вмонтованих у тренувальний нарукавник або м'ячик, які собака кусає під час тестів. Ця технологія дозволяє визначити тиск, який залежить від потужності щелепних м'язів, довжини щелепи та емоційного стану собаки.



Американський бульдог має сильний укус / Фото Unsplash

Американський пітбультер'єр

Йдеться про витривалу й наполегливу породу чотирилапих з укусом 240 – 330 PSI. У деяких країнах, до речі, її утримання обмежене або заборонене.



Пітбультер'єр теж сильно кусається / Фото Unsplash

Ротвейлер

Це сильний і розумний собака з укусом приблизно 328 PSI. При належному вихованні стає відданим компаньйоном.



Ротвейлери теж уміють сильно кусатися / Фото Unsplash

Мастиф

Такий великий і потужний собака має силу укусу близько 556 PSI. До речі, в American Kennel Club розповіли детальніше про цю породу. Цікавим є й те, що вони, ймовірно, мешкали в гірських регіонах Азії ще приблизно 4500 років тому – близько 2500 року до нашої ери.



Мастиф відомий своєю силою укусу / Фото Ricant Images

Стандарт породи не встановлює максимальної висоти, водночас мінімальна висота в холці становить приблизно 76 сантиметрів для самців і близько 70 сантиметрів для самок, при цьому окремі особини можуть виростати до приблизно 91 сантиметра.

Кангал

Це собака став рекордсменом за силою укусу з показником приблизно у 743 PSI. Його використовують для захисту худоби від хижаків і вважають однією з найсильніших порід.



Кангал – рекордсмен за силою укусу / Фото Unsplash

Зауважимо! Така потужність укусу здатна миттєво ламати кістки, що робить цей різновид анатолійської вівчарки небезпечним.

Голландська вівчарка

Ця рідкісна порода насправді ледь не зникла після Другої світової війни. Вона має силу укусу близько 224 PSI та використовується у службах безпеки.



Голландська вівчарка – одна з найсильніших за своїм укусом / Фото Unsplash

Тоса-іну

Велика японська порода має силу укусу приблизно 556 PSI. Вона відома як бійцівська, через що заборонена в деяких країнах.



Тоса-іну кусається теж доволі сильно / Фото Unsplash

Попри вражаючі фізичні характеристики цих собак, вирішальну роль у їхній поведінці відіграють виховання, соціалізація та відповідальність власника.

