Пернатые болтуны: какие виды попугаев умеют разговаривать почти как люди
- Африканский серый попугай (Жако) считается самым способным к воспроизведению человеческой речи и даже способен поддерживать простые "разговоры".
- Попугаи рода Amazona, а также Ары и Какаду, частенько тоже умеют копировать слова.
В сознании многих людей укоренилось отчасти стереотипное утверждение о том, что все попугаи умеют разговаривать. Однако на самом деле не каждый пернатый питомец сможет поддержать беседу. В то же время существуют такие виды попугаев, которые действительно обладают такой способностью.
Об этом говорится в материале Britannica. Там отмечают, что в мире существует около 330 видов попугаев. А их навыки к "разговору" требуют особого внимания владельцев.
К теме Вы обязательно должны это проверить: 10 признаков, что ваш попугай чувствует себя счастливым
Какие попугаи умеют говорить?
- Африканский серый попугай (Жако)
Самым способным к воспроизведению человеческой речи считается африканский серый попугай (Psittacus erithacus). Его необычайная точность в копировании слов сделала этот вид символом "разговорчивости" среди птиц.
Способность говорить у Жако связана с их социальной природой. В дикой природе попугаи общаются звуками, поддерживают связь в стае, обозначают территорию и укрепляют социальные связи.
При этом в домашних условиях африканские серые попугаи воспринимают людей как часть своей "стаи" и активно взаимодействуют с ними с помощью голоса.
К тому же специалисты из The Spruce Pets, опираясь на научные исследования рассказывают, что Жако способны употреблять слова уместно и даже поддерживать простые "разговоры". Впрочем, это не обязательно означает полное понимание смысла сказанного. В любом случае такое языковое мастерство формируется годами терпеливого обучения и постоянной практики.
Интересно, что владельцы пернатых частенько делятся в сети достижениями своих любимцев. Так, попугай Жако по имени Ляля даже имеет личную страницу в TikTok, где делится с аудиторией своими размышлениями.
Как говорит попугай Жако: смотрите видео
- Амазонский попугай
Попугаи рода Amazona также хорошо копируют человеческую речь. Многие амазонские попугаи говорят очень четко и имеют приятный тембр голоса. Их естественная потребность в общении, вероятно, и побуждает подражать человеческой речи.
Амазонский попугай может разговаривать / Фото Unsplash
Это сообразительные, энергичные птицы, которые любят быть в центре внимания, тесно привязываются к хозяину и требуют много контакта и пространства для игр.
- Попугай Ара
Ары обычно менее разговорчивы, чем некоторые другие пернатые, но они также умеют копировать слова. Отдельные виды, в частности сине-желтый Ара, усваивают лексику легче других.
Попугаи Ара любят общение / Фото Unsplash
Хотя их произношение не всегда четкое, ары в целом очень громкие, поэтому будьте готовы к постоянному "общению" даже если оно не всегда понятно человеку.
- Какаду
Эти пернатые обычно не относятся к лучшим "говорящим", однако способны выучить отдельные слова и короткие фразы. Они очень общительные и ласковые птицы, иногда даже слишком зависимы от внимания, поэтому владельцам приходится ежедневно уделять им много времени.
Какаду тоже могут разговаривать / Фото Unsplash
В то же время тесная эмоциональная связь с человеком делает какаду охотными к обучению различным трюкам, в том числе и воспроизведению речи.
Среди меньших видов отличаются также волнистые попугайчики (Melopsittacus undulatus) и кольчатые попугаи (Psittacula krameri).
Кроме того, горная майна (Gracula religiosa), обитающая в Южной Азии, славится мощными вокальными возможностями, хотя и принадлежит не к попугаям, а к другому отряду птиц.
По каким признакам определить эмоциональное состояние попугайчика?
Специалисты рассказали, что довольная птица часто щебечет, свистит или разговаривает. Это спокойные, разнообразные звуки, свидетельствующие об эмоциональном комфорте.
О хорошем самочувствии пернатого свидетельствует и то, что он летает или перепрыгивает между жердочками, играет, исследует пространство.
Подробнее о том, как определить, счастлив ли попугай, – читайте в материале 24 Канала.