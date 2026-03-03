Пернатые болтуны: какие виды попугаев умеют разговаривать почти как люди

В сознании многих людей укоренилось отчасти стереотипное утверждение о том, что все попугаи умеют разговаривать. Однако на самом деле не каждый пернатый питомец сможет поддержать беседу. В то же время существуют такие виды попугаев, которые действительно обладают такой способностью.

Об этом говорится в материале Britannica. Там отмечают, что в мире существует около 330 видов попугаев. А их навыки к "разговору" требуют особого внимания владельцев.

Какие попугаи умеют говорить?

Африканский серый попугай (Жако)

Самым способным к воспроизведению человеческой речи считается африканский серый попугай (Psittacus erithacus). Его необычайная точность в копировании слов сделала этот вид символом "разговорчивости" среди птиц.

Способность говорить у Жако связана с их социальной природой. В дикой природе попугаи общаются звуками, поддерживают связь в стае, обозначают территорию и укрепляют социальные связи.

При этом в домашних условиях африканские серые попугаи воспринимают людей как часть своей "стаи" и активно взаимодействуют с ними с помощью голоса.

К тому же специалисты из The Spruce Pets, опираясь на научные исследования рассказывают, что Жако способны употреблять слова уместно и даже поддерживать простые "разговоры". Впрочем, это не обязательно означает полное понимание смысла сказанного. В любом случае такое языковое мастерство формируется годами терпеливого обучения и постоянной практики.

Интересно, что владельцы пернатых частенько делятся в сети достижениями своих любимцев. Так, попугай Жако по имени Ляля даже имеет личную страницу в TikTok, где делится с аудиторией своими размышлениями.

Как говорит попугай Жако: смотрите видео

Амазонский попугай

Попугаи рода Amazona также хорошо копируют человеческую речь. Многие амазонские попугаи говорят очень четко и имеют приятный тембр голоса. Их естественная потребность в общении, вероятно, и побуждает подражать человеческой речи.



Амазонский попугай может разговаривать / Фото Unsplash

Это сообразительные, энергичные птицы, которые любят быть в центре внимания, тесно привязываются к хозяину и требуют много контакта и пространства для игр.

Попугай Ара

Ары обычно менее разговорчивы, чем некоторые другие пернатые, но они также умеют копировать слова. Отдельные виды, в частности сине-желтый Ара, усваивают лексику легче других.



Попугаи Ара любят общение / Фото Unsplash

Хотя их произношение не всегда четкое, ары в целом очень громкие, поэтому будьте готовы к постоянному "общению" даже если оно не всегда понятно человеку.

Какаду

Эти пернатые обычно не относятся к лучшим "говорящим", однако способны выучить отдельные слова и короткие фразы. Они очень общительные и ласковые птицы, иногда даже слишком зависимы от внимания, поэтому владельцам приходится ежедневно уделять им много времени.



Какаду тоже могут разговаривать / Фото Unsplash

В то же время тесная эмоциональная связь с человеком делает какаду охотными к обучению различным трюкам, в том числе и воспроизведению речи.

Среди меньших видов отличаются также волнистые попугайчики (Melopsittacus undulatus) и кольчатые попугаи (Psittacula krameri).

Кроме того, горная майна (Gracula religiosa), обитающая в Южной Азии, славится мощными вокальными возможностями, хотя и принадлежит не к попугаям, а к другому отряду птиц.

