У котов есть 5 типов характера: как узнать, какой у вашего

Коты, как и люди, имеют уникальный характер, который влияет на их поведение и привычки. Исследования показывают, что большинство домашних кошек можно условно разделить на пять типов личности.

Понимание этих типов помогает лучше ухаживать за животным и строить с ним крепкую связь. Об этом пишет Cats.com.

Какие есть типы характера у кошек?

Типы характера формируются под влиянием генетики, среды и опыта животного еще с раннего возраста.

Человеколюбивый кот

Это самый коммуникабельный тип котов, который буквально "живет" своим хозяином. Такие животные постоянно ищут контакт, любят сидеть на руках, спать рядом и быть в центре внимания.

Они часто следуют за человеком по квартире, могут ложиться на клавиатуру или книгу – не из-за вредности, а чтобы быть ближе. Такой кот ценит внимание владельца и любит быть рядом.

Человеколюбивые коты обычно очень нежные, легко привязываются и могут даже скучать, если остаются надолго одни. Для них важно регулярное общение, ласка и физический контакт.

Любознательный кот

Это настоящий исследователь. Его интересует все: новые запахи, звуки, люди, коробки, пакеты.

Такой кот постоянно в движении – он будет открывать шкафы, проверять сумки и залезать в самые неожиданные места.

Любознательным котам нужна постоянная стимуляция: игрушки, интерактивные занятия, новые объекты в среде. Без этого они могут скучать или даже портить вещи.

Кот-охотник

Этот тип руководствуется инстинктами. Даже если кот никогда не выходил на улицу, он все равно будет охотиться - на игрушки, тени, движущиеся предметы.

Он может часами выслеживать "добычу", подкрадываться и резко прыгать. Такие коты часто приносят "трофеи" хозяевам – даже если это просто игрушечная мышка. Это естественное поведение, которое не стоит подавлять. Наоборот - его лучше направить в игровое русло.

Норовистый кот

Это независимый и очень чувствительный тип. Он не любит чрезмерного внимания, не всегда позволяет себя гладить и может резко реагировать на нарушение личного пространства.

Такой кот не обязательно агрессивный – просто он живет по собственным правилам. Он может быть рядом с вами, но без лишнего контакта.

Главное правило – не навязываться. Если уважать границы такого кота, он способен сформировать крепкую, хоть и не очень "демонстративную" связь с человеком.

Социальный кот (любит других котов)

В отличие от распространенного стереотипа, некоторые коты обожают компанию других животных. Они играют вместе, спят рядом, ухаживают друг за другом и даже могут формировать сильные "дружеские" связи.

Такой тип характера обычно формируется еще в детстве, если котенок рос среди других кошек. Они легче адаптируются к многокошачьим домам и реже страдают от одиночества.

Влияет ли цвет шерсти на характер кота?

Коты разного окраса часто становятся героями стереотипов, которые приписывают им определенные черты характера. Например, белых котов считают спокойными и отстраненными, черных – "мистическими", а рыжих – игривыми и наглыми.

Двухцветных животных нередко описывают как дружественных, но независимых, а трехцветные якобы упрямые и темпераментные.

Однако специалисты отмечают: научных доказательств прямой связи между цветом шерсти и характером кота нет. По словам врачей Центральной ветеринарной аптеки, поведение животного формируется под влиянием генетики, среды и опыта.

Большую роль играет также социализация – то есть то, как кот рос и контактировал ли с людьми с детства. Поэтому два кота одинакового цвета могут иметь совершенно разный характер и привычки.

Распространенные представления о "типичном характере" часто объясняют эффектом подтверждения – люди замечают только то, что соответствует их ожиданиям.

На восприятие также влияют исторические предрассудки, в частности относительно черных котов в Европе или их положительного символизма в Японии. В то же время определенные особенности здоровья, связанные с цветом, могут косвенно влиять на поведение животного.

Как можно определить характер кота по лапкам?

Коты часто говорят о себе на языке лапок. В частности, форма подушечек лап может многое рассказать о характере животного. Тренд Nekteso, в котором владельцы проверяют "кошачьи ладони", появился в Японии.

Специалисты выделяют 5 типов подушечек лапок кота и отмечают, что они могут многое рассказать о характере и поведении. Наблюдая за ними, можно лучше понять своего любимца и его потребности.