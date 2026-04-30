UAnimals открыл "Клуб спасателей животных": что это такое и как присоединиться

В Украине запустили "Клуб спасателей животных" - сообщество людей, ежемесячно поддерживающих помощь четвероногим. Инициатива позволяет системно эвакуировать, лечить и снабжать животных кормом даже в прифронтовых зонах.

Благодаря регулярным вкладам помощь становится непрерывной и быстрой в критических ситуациях. Об этом сообщает UAnimals.

Что такое "Клуб спасателей животных"?

В условиях полномасштабной войны помощь животным в Украине стала не менее важной, чем поддержка людей. Именно поэтому зоозащитная организация UAnimals создала "Клуб спасателей животных"– формат ежемесячной подписки, которая позволяет системно поддерживать спасение животных. Речь идет об обществе неравнодушных людей, которые регулярно донатят любую комфортную сумму.

Благодаря этому команда может не только планировать свою работу., но и оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации: эвакуировать животных из зон боевых действий, обеспечивать их кормом и лекарством, а также восстанавливать приюты после обстрелов. С начала полномасштабного вторжения благодаря поддержке доноров удалось добиться значительных результатов.

В частности, передано более 1 175 тонн корма для животных по всей Украине, эвакуировано более 10 тысяч животных с опасных территорий, а также направлено более 41 миллиона гривен на восстановление приютов и реабилитационных центров. Кроме того, более 50 тысяч бездомных животных были стерилизованы.

В UAnimals отмечают, что главное преимущество такой модели– регулярность. Помощь не зависит от разовых сборов и не останавливается между ними, а работает постоянно. Это позволяет планировать расходы на лечение, эвакуации и содержание животных, а также быстро реагировать на новые вызовы.

К популяризации инициативы присоединились известные украинцы, в частности ONUKA (фронтвумен Наталья Жижченко), актер Александр Рудинский, реперка Alyona Alyona и режиссер Александр Хоменко. Они приняли участие в серии видео, которые показывают: помогать животным можно даже во время обыденных дел.

Звезды, поддержавших инициативу / Скриншот UAnimals

Участники "Клуба" фактически спасают жизнь, не изменяя своего ежедневного ритма. Пока люди работают, отдыхают или проводят время с близкими, их взносы уже помогают ветеринарам лечить животных, а волонтерам– эвакуировать их из опасных регионов. В организации призывают приобщаться к инициативе и подчеркивают: размер взноса не имеет значения, ведь именно регулярность и количество участников формируют стабильную помощь.

Какие еще инициативы существуют в Украине для поддержки животных?

Во Львове уже более семи лет работает благотворительный фонд "Дом спасенных животных", который спасает тех, кто пострадал от жестокого обращения или оказались в сложных условиях. Первоначально инициатива была направлена на помощь диким и сельскохозяйственным животным: здесь убежище находили лисы, еноты, совы, ежи и даже косули.

С началом полномасштабной войны деятельность фонда расширилась: волонтеры начали принимать также домашних питомцев из разных регионов Украины. С тех пор организации удалось спасти уже более 9000 животных, которым предоставляют лечение, реабилитацию и помогают обрести новые семьи.

Сегодня фонд не только занимается животными, но и проводит просветительскую работу и развивает инфраструктуру, в частности, создает экопарк "Тичок" для реабилитации подопечных в полуестественных условиях. Также команда регулярно осуществляет гуманитарные миссии., доставляя корм и медикаменты и эвакуируя животных с опасных территорий.

Фонд существует исключительно благодаря пожертвованиям и поддержке неравнодушных. Помочь убежищу можно не только финансово или волонтером, но и через специальное мобильное приложение, который позволяет стать онлайн-опекуном и следить за историями спасенных животных.

Как еще помочь животным?

Во Львове готовятся к благотворительной ярмарке "Круг весны", где будут собирать средства для помощи животным из приюта. Инициативу организует "Дом спасенных животных", которая призывает жителей приобщиться и принести вещи на продажу.

В настоящее время организаторы сообщают о нехватке предметов для ярмарки., поэтому просят не быть безразличными. Все собранные средства будут направлены на лечение, содержание и спасение животных. Мероприятие состоится 2– 3 мая, а приобщиться можно уже сейчас. Такие инициативы не только помогают убежищам, но и способствуют ответственному потреблению и повторному использованию вещей.

Что можно принести:

книги и настольные игры

посуда и предметы декора

комнатные растения украшения и изделия ручной работы

Организаторы отмечают: каждая переданная вещь может стать вкладом в спасение животных и помочь получить необходимую поддержку.