"Любит, но нападает": как косуля из Ивано-Франковской области стала звездой сети

Косуля по имени Бебко, которая живет в реабилитационном центре на Ивано-Франковщине, покорила соцсети своим своенравным характером. Несмотря на привязанность к владельцу, животное регулярно проявляет агрессию, заставляя мужчину спасаться на деревьях.

О своем особенном любимце рассказал Иван Деренько.

Что известно о Бебко?

Видео с животным активно распространяются в TikTok и Instagram, собирая тысячи просмотров и комментариев. Пользователей поражает сочетание милой внешности косули с ее довольно агрессивным поведением.

Как рассказал владелец центра Иван Деренько, Бебко попал к нему от семьи с детьми, которая искала для животного безопасное место с надлежащими условиями. Именно во время болезни косули между мужчиной и животным сформировалась особая связь. Иван ухаживал за ней, лечил и фактически выходил, что и способствовало доверию со стороны Бебко.

Впрочем, с достижением взрослого возраста поведение косули существенно изменилось. По словам владельца, у самца активизировались природные инстинкты – в частности, потребность защищать свою территорию и реагировать на потенциальные угрозы. В период активности Бебко может вести себя агрессивно даже в отношении человека, к которому привязан.

Он меня любит, но когда включается инстинкт, то уже ничего не сделаешь,

– отмечает Иван.

Из-за острых рогов животного мужчина вынужден избегать прямого контакта, иногда даже заскакивать на деревья, чтобы обезопасить себя от травм.

Специалисты объясняют, что такое поведение является типичным для самцов косуль в период половой зрелости. Они считаются одними из самых агрессивных парнокопытных в вопросах защиты территории. Даже в полудомашних условиях эти инстинкты остаются сильными и могут проявляться непредсказуемо.

Несмотря на сложный характер, Бебко остается под наблюдением в центре, где для него созданы условия, максимально приближенные к естественной среде. Работники стараются минимизировать стресс для животного и не провоцировать его на агрессию. В соцсетях пользователи с юмором реагируют на видео с косулей, называя ее "лучшим охранником за овчарку".

Действительно ли косули уникальные животные?

Косуля европейская остается одним из самых изящных и одновременно важнейших представителей дикой фауны Украины. Этот небольшой олень, которого в народе часто называют серной или дикой козой, отличается не только грациозной внешностью, но и уникальными биологическими особенностями.

В частности, как отмечает региональный ландшафтный парк "Верхнеднестровские Бескиды", косули имеют редкую способность к так называемой "отложенной беременности", что позволяет им рожать потомство в наиболее благоприятный период – весной.

Несмотря на хрупкий вид, эти животные способны развивать скорость до 60 километров в час и совершать прыжки длиной до 7 метров, что помогает им спасаться от хищников. Их образ жизни также адаптирован к выживанию: косули ведут преимущественно сумеречно-ночной образ жизни и умеют мастерски маскироваться в естественной среде.

Особенно поражают новорожденные козлята, которые благодаря пятнистой окраске остаются почти незаметными в траве. В природных экосистемах косули играют важную роль: они способствуют распространению семян растений, регулируют рост растительности и являются частью пищевой цепи для крупных хищников. Их численность часто служит индикатором экологического состояния территорий.

Что еще известно о невероятных историях спасения животных?

На Закарпатье произошла трогательная история спасения дикого животного – местные жители выходили новорожденную косулю, которую случайно нашли в лесу. Малыша заметила семья во время кошения травы: животное было совсем крошечным и, вероятно, осталась без матери, поэтому ее забрали домой, чтобы спасти от хищников.

Впоследствии содержать косулю в домашних условиях стало сложно, поэтому ее передали на ферму, где занимаются разведением страусов. Там животное выкармливали козьим молоком из соски, ведь на момент спасения ей было всего несколько дней.

На новом месте косуля, которую назвали Чейзи, быстро адаптировалась и стала настоящим любимцем посетителей. Особенно ее полюбили дети, которые ласково называют животное Бемби.

Фермеры отмечают, что косуля выросла ручной и доверчивой к людям, поэтому возвращение в дикую природу для нее уже маловероятно. Сейчас Чейзи остается на ферме, где о ней заботятся и планируют оставить и в дальнейшем.