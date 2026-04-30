Про свого особливого улюбленця розповів Іван Деренько.

Що відомо про Бебка?

У реабілітаційному центрі на Івано-Франківщині живе незвичайний мешканець – козуля на прізвисько Бебко, яка стала справжньою інтернет-зіркою. Відео з твариною активно поширюються у TikTok та Instagram, збираючи тисячі переглядів і коментарів. Користувачів вражає поєднання милої зовнішності козулі з її доволі агресивною поведінкою.

Як розповів власник центру Іван Деренько, Бебко потрапив до нього від родини з дітьми, яка шукала для тварини безпечне місце з належними умовами. Саме під час хвороби козулі між чоловіком і твариною сформувався особливий зв’язок. Іван доглядав за нею, лікував і фактично виходив, що й сприяло довірі з боку Бебка.

Втім, із досягненням дорослого віку поведінка козулі суттєво змінилася. За словами власника, у самця активізувалися природні інстинкти – зокрема, потреба захищати свою територію та реагувати на потенційні загрози. У період активності Бебко може поводитися агресивно навіть щодо людини, до якої прив’язаний.

Він мене любить, але коли включається інстинкт, то вже нічого не зробиш,

– зазначає Іван.

Через гострі роги тварини чоловік змушений уникати прямого контакту, іноді навіть заскакувати на дерева, щоб убезпечити себе від травм.

Бебко тероризує власника: дивіться відео

Фахівці пояснюють, що така поведінка є типовою для самців козуль у період статевої зрілості. Вони вважаються одними з найагресивніших парнокопитних у питаннях захисту території. Навіть у напівдомашніх умовах ці інстинкти залишаються сильними та можуть проявлятися непередбачувано.

Попри складний характер, Бебко залишається під наглядом у центрі, де для нього створені умови, максимально наближені до природного середовища. Працівники намагаються мінімізувати стрес для тварини та не провокувати її на агресію. У соцмережах користувачі з гумором реагують на відео з козулею, називаючи її "кращим охоронцем за вівчарку".

Чи справді козулі унікальні тварини?

Козуля європейська залишається одним із найвитонченіших і водночас найважливіших представників дикої фауни України. Цей невеликий олень, якого в народі часто називають сарною або дикою козою, вирізняється не лише граційною зовнішністю, а й унікальними біологічними особливостями.

Зокрема, як зазначає регіональний ландшафтний парк "Верхньодністровські Бескиди", козулі мають рідкісну здатність до так званої "відкладеної вагітності", що дозволяє їм народжувати потомство у найбільш сприятливий період – навесні.

Попри тендітний вигляд, ці тварини здатні розвивати швидкість до 60 кілометрів на годину і здійснювати стрибки довжиною до 7 метрів, що допомагає їм рятуватися від хижаків. Їхній спосіб життя також адаптований до виживання: козулі ведуть переважно сутінково-нічний спосіб життя та вміють майстерно маскуватися в природному середовищі.

Особливо вражають новонароджені козенята, які завдяки плямистому забарвленню залишаються майже непомітними у траві. У природних екосистемах козулі відіграють важливу роль: вони сприяють поширенню насіння рослин, регулюють ріст рослинності та є частиною харчового ланцюга для великих хижаків. Їхня чисельність часто слугує індикатором екологічного стану територій.

На Закарпатті сталася зворушлива історія порятунку дикої тварини – місцеві жителі виходили новонароджену козулю, яку випадково знайшли в лісі. Малюка помітила родина під час косіння трави: тварина була зовсім крихітною і, ймовірно, залишилася без матері, тож її забрали додому, аби врятувати від хижаків.

Згодом утримувати козулю в домашніх умовах стало складно, тому її передали на ферму, де займаються розведенням страусів. Там тварину вигодовували козиним молоком із соски, адже на момент порятунку їй було лише кілька днів.

На новому місці козуля, яку назвали Чейзі, швидко адаптувалася і стала справжнім улюбленцем відвідувачів. Особливо її полюбили діти, які лагідно називають тварину Бембі.

Фермери зазначають, що козуля виросла ручною та довірливою до людей, тому повернення в дику природу для неї вже малоймовірне. Наразі Чейзі залишається на фермі, де про неї дбають і планують залишити й надалі.