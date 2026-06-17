Инспектор по контролю за арбузами: в Таиланде кот всерьёз взялся охранять ферму

Кот Перл из Таиланда стал популярным в соцсетях благодаря необычным фотографиям с арбузной фермы, где он живет вместе со своими хозяевами. На фотографиях пушистик часто позирует среди только что собранного урожая с настолько серьезным и сосредоточенным видом, что создается впечатление, будто он лично отвечает за порядок на плантации.

Забавные фото были опубликованы на странице @howeverythingworks в Instagram.

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Что известно о коте-охраннике арбузов?

На самом деле Перл не совсем охраняет арбузы, а скорее притворяется опытным охранником. Однако именно это забавное сходство со строгим надзирателем привлекло внимание пользователей сети.

Люди начали шутить, что кот добровольно взял на себя роль главного контролера фермы и тщательно следит за каждым плодом.

После того, как его фотографии стали вирусными, Перл быстро превратился в любимца тысяч пользователей по всему миру. Его невозмутимое выражение мордочки, внушительная осанка и привычка сидеть рядом с кучами арбузов создают образ ответственного инспектора, который чрезвычайно серьезно относится к своей работе.

Перл на ферме с арбузами: смотрите фото

Обратите внимание! Кошек часто считают независимыми и отстраненными, однако они могут быть не менее преданными своим хозяевам, чем собаки. Исследования показывают, что связь между человеком и кошкой гораздо крепче, чем принято считать. Известны случаи, когда кошки защищали людей от опасности или предупреждали о проблемах со здоровьем. Известный исследователь поведения животных Джон Брэдшоу из National Geographic объясняет такое поведение не сознательным героизмом, а природными инстинктами защиты территории и близких им людей.

Кстати, недавно мы рассказывали еще одну интересную историю, которая произошла в зоопарке Чапультепек в Мехико. Там рыжий кот стал настоящей местной знаменитостью из-за своей необычной привычки — он регулярно пробирается к вольеру бенгальского тигра и лакомится его едой.

По словам сотрудников зоопарка, кот наведывается к тигру несколько раз в неделю. Сотрудники неоднократно пытались поймать незваного гостя различными способами, однако все попытки оказались безуспешными.