С детства на фронте: военные показали новорожденных котят, которые спят в их шлемах

Бойцы 92-й ОШБр нашли для себя отдушину среди тяжелых фронтовых будней. Военные приютили кошку, которая вскоре пополнила подразделение сразу тремя боевыми котятами.

Малыши любят дремать в шлемах военных. Подробнее этой милой историей поделились на странице 92-й ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко.

Что известно о котятах из роты беспилотных наземных систем?

Военные рассказали, что мама котиков прибилась к ним осенью 2025 года, когда они выполняли задание на Харьковском направлении.

Там бойцы подкармливали кошку, а она решила с ними и остаться. Назвали любимицу просто – Кисой. Когда подразделение роты беспилотных наземных систем переехал работать на другой отрезок фронта, кошечку забрали с собой.

Как-никак она стала членом боевой семьи,

– поделились бойцы.

И уже на новом месте, добавили они, любимица привела военным трех котят. Малышей в шутку назвали в честь НРК.

Рысь, Воля и Таракан поддерживают дух военных на фронте: смотрите фото котят

Теперь военные беспокоятся о маленьких пушистых любимцах: нянчат их, кормят, дают поспать в своих шлемах, ведь "даже на войне есть место для жизни и тепла".

Как животные страдают из-за войны?

Полномасштабная война России против Украины ударила не только по людям, но и по животным. Из-за обстрелов, разрушения и эвакуации миллионы домашних и диких животных оказались в опасности. Многие из них погибли или остались без хозяев, а приюты по всей стране переполнены, особенно из-за постоянных эвакуаций из прифронтовых регионов.

По данным UAnimals, только среди домашних животных потери превысили 6 миллионов – и это только подтвержденные случаи в фермерских хозяйствах. Реальные масштабы значительно больше, ведь часть территорий оккупирована, а многие случаи не задокументированы.

Как рассказал зоолог Игорь Дикий, на фронте в Украине в основном выживают только мелкие животные, которые могут прятаться под землей. Зато крупные звери и птицы или сбежали, или погибли из-за постоянных обстрелов. Война уже нанесла серьезный ущерб экосистемам, в частности после подрыва Каховской ГЭС.

Военные 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого эвакуировали с передовой кота и собаку с помощью дрона, который сначала доставлял еду на позиции. Животных перевезли по воздуху примерно на 12 километров в безопасное место.

После пережитого стресса они постепенно восстановились. Кота зовут Барсик, собаку – Загиблик. Они уже около двух лет живут вместе с военными, перемещаясь с подразделением. Известно, что раненый боец, который ранее ухаживал за Барсиком, планирует забрать его домой после выздоровления.