Секреты кошачьей любви: как животное выбирает любимого хозяина

Коты могут выбирать "своего" человека в семье – и это не всегда тот, кто их кормит или больше всего ухаживает. Специалисты объясняют: главную роль играют доверие, спокойствие и уважение к личному пространству животного.

Есть несколько четких признаков, по которым можно понять, что именно вы стали любимцем своего пушистика. Об этом сообщает Cats.com.

Какие признаки, что вы любимый хозяин?

Многие владельцы кошек убеждены, что их любимец больше всего привязан именно к ним.

Однако, как объясняют специалисты по поведению животных, коты часто выбирают "любимого человека" по совсем другим критериям – не обязательно это тот, кто кормит или убирает за ними. Иногда фаворитом становится даже человек, который меньше вмешивается в их пространство и ведет себя спокойно.

Эксперты отмечают: выбор любимца для кота – это прежде всего вопрос доверия. Животное стремится быть рядом с тем, с кем чувствует себя в безопасности и может полностью расслабиться.

Именно поэтому кот может засыпать рядом, тереться головой, мурлыкать или буквально "ходить хвостиком" за своим человеком – это ключевые признаки сильной привязанности.

Как понравиться коту?

Привязанность можно укрепить. Владельцам советуют внимательно читать язык тела кота, не навязывать контакт, давать животному возможность самому подходить и уважать его желание побыть наедине.

Спокойное поведение, совместные игры и положительные эмоции помогают сформировать прочную связь между котом и человеком.

Зоологи AnimalWised отмечают, что на привязанность кота влияют и характеристики его хозяина.

На качество жизни и поведение кота непосредственно влияют характеристики владельца, такие как пол, возраст или уход, поэтому неудивительно, что те, кто проводит больше времени с котом, являются кандидатами на роль его опоры и поддержки,

– указывают специалисты.

Более того, "женщины, как правило, имеют большее количество тактильных взаимодействий, чем мужчины, а это означает, что кошка, скорее всего, будет отдавать предпочтение женщине".

Как понять, что кот вас любит?