У них значительно выше уровень IQ: ученые сказали, кто умнее – любители кошек или собак

Вечное противостояние между владельцами кошек и собак абсолютно оправдано, ведь они смотрят на мир совершенно по-разному, имеют свои приоритеты и мысли.

Исследователи решили разобраться в том, какая же группа людей – любители кошек или собак – может похвастаться более высоким уровнем интеллекта. Результаты осветили на странице издания Zwierciadlo.pl.

Как определяли умственные и социальные способности людей?

Некоторые настаивают на том, что собаки – лучшие друзья людей, они преданные и готовы всегда быть рядом. При этом любители котов убеждены, что эти животные значительно более умные и независимые.



Люди постоянно спорят, кто из четвероногих лучше

Однако исследование американского психолога Дениз Гуастелло из Университета Кэрролла показало, как и на сколько сильно выбор любимца связан с интеллектуальными способностями людей. Научный эксперимент базировался на анализе различий черт характера и тестов на мышление.

В общем, исследователи проанализировали данные 600 студентов из колледжей в США. Подавляющая часть участников – 352 человека – заявила, что больше симпатизирует собакам.

В то же время 66 респондентов назвали себя сторонниками котов. Другие опрошенные отметили, что одинаково хорошо относятся к обоим видам животных или же не имеют четко сформированных симпатий. В рамках исследования участники проходили личностное оценивание по методике 16PF.

Справка. Отметим, что это известный многофакторный тест личности, разработанный американским психологом Рэймондом Кеттелом. Он измеряет 16 базовых характеристик человека, которые определяют его характер, темперамент и поведение.

У кого же более высокий уровень IQ?

После обработки полученных результатов ученые обнаружили интересную закономерность: в среднем люди, которые больше любят кошек, демонстрировали несколько лучшие результаты в задачах, связанных с рассуждением и интеллектуальным анализом, чем те, кто отдавал предпочтение собакам.

Исследователи выдвинули несколько предположений, которые могли бы объяснить такую разницу. Одно из возможных объяснений заключается в том, что собаки пользуются популярностью среди людей, которые очень разные по темпераменту, образу жизни или психологическим характеристикам.

В отличие от этого, коты, как предполагают авторы работы, могут чаще вызывать симпатию у людей, которые имеют сильнее развитые навыки аналитического мышления, высокий уровень способности к рассуждению и склонность к абстрактному восприятию.

Отдельная гипотеза касалась творческих и индивидуалистических черт личности. Так, психологический портрет людей, которые предпочитают котов, во многих аспектах напоминает профиль творческих личностей. В частности, речь идет о независимости в мышлении, большей склонности к абстракциям, повышенной эмоциональной чувствительности, а также меньшей привязанности к социальным шаблонам, правилам и общепринятым нормам поведения.



Любители котов и собак – разные по характерам

Кроме того, результаты исследования продемонстрировали заметные психологические различия между любителями собак и сторонниками котов. Люди, которые симпатизируют собакам, чаще проявляли черты, свойственные экстравертам: они проявляли более высокую социальную активность, были более энергичными, общительными и ориентированными на взаимодействие с другими людьми.

Зато респонденты, которые отдавали предпочтение котам, чаще описывали себя как интровертов – людей, которым комфортнее проводить время наедине, сосредотачиваться на собственных мыслях и избегать чрезмерной социальной активности.

Они также набирали более высокие баллы по шкале абстрактности, что обычно связывают с развитым воображением, творческим мышлением, любовью к фантазии и стремлением к интеллектуальному поиску.

По мнению авторов исследования, именно совокупность этих психологических особенностей – независимость, любознательность, склонность к абстрактному мышлению и творческому анализу – может частично объяснять, почему любители кошек в среднем показали более высокие результаты при тестировании когнитивных способностей и навыков рассуждения.

