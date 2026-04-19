Братья-лабрадоры подумали, что крошечные цыплята – это их детки: видео растрогало сеть

Проявления эмоций и заботы среди животных можно заметить даже в межвидовых отношениях. Нередко наши любимцы, руководствуясь, в частности, инстинктами, заботятся о, скажем, совсем не своих малышах. Так произошло и с двумя лабрадорами, которые взяли на себя частичку ответственности за маленьких цыплят.

Трепетную историю показали на странице nobullfarm в TikTok. Владельцы поделились трогательными кадрами взаимодействия животных.

Как собаки заботятся о маленьких цыплятах?

Двое лабрадоров ведут себя удивительно нежно с крошечными цыплятами – настолько осторожно, заботливо и ласково, что это выглядит почти нереально. Они очень детально интересуются малышами, более того, собаки будто искренне воспринимают их как собственных, демонстрируя защиту и тепло.

Еще более трогательным этот момент делает предыстория. Черный лабрадор Уилсон, вероятно, чувствовал себя одиноким на ферме, пока другие яйца еще не вылупились.

Вместо беспокойства или раздражения он направил свои эмоции на заботу об этих крошечных птенцах, будто нашел в этом смысл и утешение. Важно и то, что он не один – второй лабрадор так же демонстрирует спокойствие, терпение и мягкость.

Лабрадоры приобщаются к воспитанию цыплят: смотрите видео

Зрители в сети не сдерживают эмоций. Многие пишут в комментариях, что таких животных люди просто не заслуживают, собак называют настоящими "ангелами". И действительно, трудно остаться равнодушным, когда большие собаки с такой ответственностью и заботой относятся к крошечным созданиям.

В то же время этот пример подчеркивает, насколько важно правильно знакомить разных животных. У Humane World for Animals отмечают, что такие контакты должны проходить под наблюдением, в спокойной атмосфере и без спешки. Постепенное, положительное знакомство помогает создать безопасные условия и может заложить фундамент для действительно крепких и неожиданно нежных связей между животными.

К слову, как рассказали эксперты из American Kennel Club, лабрадор – это одна из самых популярных пород собак в США, известна своим дружелюбием, активностью и преданностью семье. Это собаки среднего или большого размера с крепким телосложением, короткой густой шерстью и характерным "выдровым" хвостом. Они легко находят общий язык как с людьми, так и с другими животными, но при этом нуждаются в большом количестве движения, в частности плавания и активных игр, чтобы оставаться здоровыми и счастливыми.



