Собака сама вышла к ней: самая известная бандуристка Украины Марина Круть приютила собачку

Четвероногие нуждаются в ощущении дома и больше всего желают, чтобы их любили. Особенно остро это чувствуют животные, которых бросили на произвол судьбы. Украинская певица и композитор Марина Круть решила стать пэтмамой для одного из таких щенков.

Свою историю бандуристка рассказала рассказала, в частности, в сети Threads. Животное она назвала Буркутом, хотя пока, признается новоиспеченная владелица, он просто Бурко.

Как песик Бурко нашел любящую семью?

Марина Круть, известная как KRUTЬ, 13 мая опубликовала трогательные фото с любимцем. Она отметила, что собаку приютила после того, как увидела сообщение Анастасии Филоненко. Та нашла 8 щенков просто на улице, под поддоном.

Марина, не колеблясь, решила забрать одного из них к себе. "Я приехала, когда они все спали, и Бурко сам вышел к нам единственный", – рассказала она.

Композитор при этом отметила, что братики и сестрички Бурка все еще ищут семью. Марина вкратце рассказала и о родословной собачек: "Мама прекрасная троещинская , а папа породы Акита".

Малыш Бурко – в надежных руках: смотрите трогательные фото

Справка. Марина Круть продолжает активно развивать музыкальную карьеру как в Украине, так и за ее пределами. В августе 2025 года артистка стала участницей программы Spotify Equal, а ее фотография появилась на билборде на Times Square в Нью-Йорке рядом с другими известными исполнительницами мира.



Певица самостоятельно создает свои песни и сочетает современное звучание с живой бандурой, фактически переосмысливая звучание этого традиционного украинского инструмента. В своем творчестве KRUTЬ сочетает аутентичные мотивы с инди-соулом, а также дважды участвовала в национальном отборе на Евровидение.

Бездомные животные в Украине: что известно?

Зоозащитная организация UAnimals сообщала, что по состоянию на 2024-й год в Украине насчитывалось по меньшей мере 140 тысяч бездомных животных, и за этой цифрой – тысячи историй боли и выживания. Ежедневно они страдают от голода, болезней, холода, жары и жестокого обращения, а также часто погибают под колесами автомобилей.

В организации отмечают, что помочь может каждый: важно стерилизовать и вакцинировать домашних любимцев, чтобы уменьшить количество брошенных животных. Также стоит задуматься над тем, чтобы подарить дом животному с улицы.

Любовь – это не только о чувствах, но и об ответственности,

– подчеркивают зоозащитники.

К слову, UAnimals – это украинская гуманистическая организация, создана в 2016 году для защиты животных и окружающей среды. После начала полномасштабной войны команда активно эвакуирует животных из зон боевых действий, помогает приютам кормом и лекарствами и занимается лечением пострадавших животных.

Организация также работает над изменениями в законодательстве по защите животных, популяризирует гуманное отношение к ним, а также недавно создала инициативу "Клуб спасателей животных", где участники ежемесячно делают взносы для системной помощи животным в Украине.

Основателем UAnimals является Александр Тодорчук. Поддержать организацию или присоединиться к ее инициативам можно через официальные страницы и соцсети.

Что нужно знать перед тем, как завести собаку?

Перед тем, как заводить собаку, важно реально оценить свой образ жизни и готовность к ответственности на многие годы. По данным American Kennel Club, собака требует ежедневного внимания:

прогулок;

игр;

обучение;

социализации.

Также стоит учесть финансовые расходы на корм, ветеринаров и необходимые вещи. Эксперты советуют подумать, позволяет ли ваш график регулярно гулять с животным и подходят ли для него жилищные условия.

Со своей стороны кинолог Андрей Долженко отмечает, что собака не подойдет людям с малоподвижным образом жизни, ведь ей нужны активность и ежедневные прогулки.

Кроме того, перед тем, как заводить собаку, важно убедиться, что все члены семьи поддерживают это решение. Если кто-то имеет аллергию или другие серьезные причины против, стоит хорошо все обдумать.

Специалисты также отмечают, что не стоит брать собаку только "для ребенка", ведь основная ответственность все равно ложится на взрослых. Кроме этого, следует реально оценить свой бюджет, ведь расходы на корм, лечение, игрушки и уход могут быть значительными.