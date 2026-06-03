Марта Костюк засветила пушистого компаньона во время Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Марта Костюк порадовала поклонников новыми фотографиями с престижного турнира Ролан Гаррос. Вместе со спортсменкой в Париж приехал ее домашний любимец – собака породы той-пудель.

Пушистый компаньон сопровождал украинку во время одного из самых успешных турниров в ее карьере и вызвал волну восторга среди фанатов. Об этом она рассказала в своих соцсетях.

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Что известно о четвероногом любимце Марты Костюк?

Марта Костюк поделилась в социальных сетях кадрами со своего пребывания на Ролан Гаррос. Особое внимание подписчиков привлекла маленькая собака породы той-пудель, которая сопровождала спортсменку во время соревнований в Париже.

На опубликованных фото любимец позирует рядом с теннисисткой на территории турнира. Поклонники сразу засыпали страницу спортсменки комментариями, отмечая, что пес стал настоящей звездой фотосессии.

Четвероногий любимец спортсменки / Фото Марта Костюк

Той-пудели считаются одной из самых популярных декоративных пород в мире. Они известны своим умом, преданностью владельцам и легкой адаптацией к путешествиям. Именно поэтому таких собак часто можно увидеть рядом со спортсменами, актерами и другими публичными лицами, которые много времени проводят в поездках.

Для профессиональных теннисистов присутствие домашнего любимца во время турниров нередко становится важной эмоциональной поддержкой. Животные помогают снизить уровень стресса и создают ощущение домашнего уюта даже вдали от родной страны.

Что еще известно об этой породе собак?

Той-пудель – это самая маленькая разновидность пуделей, декоративная порода, которая происходит от стандартных пуделей, известных в Европе еще с XVI века. Сегодня эти собаки считаются одними из самых популярных компаньонов в мире благодаря сочетанию ума, компактности и дружественного характера.

Специалисты Americon Kennel Club отмечают, что пудели в целом входят в число самых умных пород собак и легко поддаются дрессировке. Они быстро запоминают команды и хорошо реагируют на взаимодействие с человеком, что делает их удобными как для домашнего содержания, так и для путешествий.

Той-пудели имеют минимальную линьку, но требуют регулярного ухода за шерстью – груминга и расчесывания. Благодаря этому их часто выбирают люди с аллергиями на шерсть или те, кто хочет более "чистую" породу в быту.

Порода также известна своей эмоциональной привязанностью к владельцу. Они плохо переносят длительное одиночество и могут проявлять тревожность, если остаются без внимания. Средняя продолжительность жизни той-пуделей составляет примерно 12 – 16 лет, иногда дольше при условии качественного ухода и ветеринарного контроля.

Как проходит выступление Костюк на Ролан Гаррос-2026?

23-летняя киевлянка Марта Костюк входит в число самых успешных украинских теннисисток современности. В 2026 году спортсменка демонстрирует лучший теннис в своей карьере и уверенно закрепилась среди лидеров мирового рейтинга.

Нынешний Ролан Гаррос стал для украинки историческим. Костюк впервые в карьере вышла в полуфинал турнира серии Grand Slam и стала первой украинкой в Открытой эре, которая добралась до этой стадии на парижских кортах. В четвертьфинале она победила соотечественницу Элину Свитолину со счетом 6:3, 2:6, 6:2.

Во время турнира Костюк также создала одну из главных сенсаций соревнований, выбив из борьбы многократную чемпионку Парижа Игу Швьонтек. Победа над одной из фавориток подтвердила прекрасную форму украинки и ее готовность бороться за самые высокие титулы.

Кроме спортивных достижений, Марта остается одной из самых известных представительниц Украины на международной арене. После каждой большой победы она напоминает миру о войне и поддерживает украинцев своими публичными заявлениями. После выхода в полуфинал теннисистка посвятила успех украинскому народу и подчеркнула, что продолжает играть ради своей страны.