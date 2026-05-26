Потеют ли собаки: ветеринары дали неожиданный ответ

В летнюю жару владельцы собак часто замечают, что их любимцы начинают тяжело дышать и ведут себя менее активно. Многие люди при этом задумываются, потеют ли собаки так же, как люди, и как именно их организм охлаждается.

Ветеринары The Spruce Pets объясняют, что механизм терморегуляции у собак существенно отличается от человеческого.

Потеют ли собачки?

Собаки действительно могут потеть, однако этот процесс у них работает совсем не так, как у людей. Человеческий организм охлаждается преимущественно через испарение пота с поверхности кожи.

У собак потовых желез значительно меньше, а большая часть тела покрыта шерстью, что делает такой способ охлаждения малоэффективным. Ветеринары объясняют, что у собак есть два типа потовых желез – мерокриновые и апокриновые.

Первые расположены на подушечках лап. Именно через них животное может выделять небольшое количество пота, когда ему становится жарко.

Апокриновые железы расположены по всему телу собаки, однако они практически не участвуют в охлаждении организма. Их главная функция – выделение феромонов, которые животные используют для коммуникации и распознавания друг друга.

Из-за того что площадь потоотделения у собак очень небольшая, организм использует другие способы для снижения температуры тела.

Как тогда собаки охлаждаются?

Основной способ охлаждения организма у собак – это одышка. Когда животному становится жарко, оно начинает быстро дышать с открытой пастью, и именно через этот процесс организм отдает избыточное тепло.

Во время одышки влага испаряется с языка, слизистой рта, носовых проходов и верхних дыхательных путей, что помогает снижать температуру тела.

Американский кинологический клуб объясняет, что именно испарение влаги во время дыхания является главным механизмом терморегуляции у собак. Еще одним важным механизмом является вазодилатация – расширение кровеносных сосудов.

В жару сосуды, особенно в зоне морды и ушей, расширяются, из-за чего горячая кровь приближается к поверхности кожи и быстрее охлаждается. После этого температура крови снижается, и она возвращается обратно к внутренним органам.

В отличие от людей, собаки практически не могут охлаждаться из-за потоотделения. Потовые железы у них есть преимущественно только на подушечках лап, поэтому пот не играет существенной роли в снижении температуры тела.

Именно поэтому в жару собаки часто дышат значительно интенсивнее, чем обычно. Иногда владельцы могут заметить влажные следы лап на полу – это один из немногих проявлений потоотделения у животного.

Что нельзя делать, если собаке жарко?

В жару многие владельцы собак стараются как можно быстрее охладить животное, однако некоторые популярные методы могут только навредить.

Ветеринары объясняют, что организм собак плохо переносит резкие перепады температуры, поэтому неправильное охлаждение может вызвать спазмы, проблемы с дыханием и даже нарушение работы сердца. Особенно осторожными нужно быть с пожилыми собаками и породами с короткой мордой.

Что нельзя делать, когда собаке жарко:

обливать собаку водой под прямым солнцем;

резко погружать перегретое животное в холодный водоем;

прикладывать лед или ледяные компрессы;

надолго накрывать собаку мокрым полотенцем или тканью;

давать ледяную воду после жары или физических нагрузок.

Специалисты объясняют, что мокрая шерсть на солнце может быстро нагреваться и создавать "парниковый эффект", особенно у пушистых пород.

Если собаку нужно охладить, лучше перевести ее в тень, обеспечить доступ к прохладной воде и делать это постепенно без резкого перепада температур.