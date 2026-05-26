Ветеринари The Spruce Pets пояснюють, що механізм терморегуляції у собак суттєво відрізняється від людського.

Дивіться також 5 речей, які обов'язково треба знати перед тим як поїхати у довгу відпустку з котом чи собакою

Чи пітніють песики?

Собаки дійсно можуть пітніти, однак цей процес у них працює зовсім не так, як у людей. Людський організм охолоджується переважно через випаровування поту з поверхні шкіри.

У собак потових залоз значно менше, а більша частина тіла вкрита шерстю, що робить такий спосіб охолодження малоефективним. Ветеринари пояснюють, що у собак є два типи потових залоз – мерокринові та апокринові.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Перші розташовані на подушечках лап. Саме через них тварина може виділяти невелику кількість поту, коли їй стає спекотно.

Апокринові залози розташовані по всьому тілу собаки, однак вони практично не беруть участі в охолодженні організму. Їхня головна функція – виділення феромонів, які тварини використовують для комунікації та розпізнавання одна одної.

Через те що площа потовиділення у собак дуже невелика, організм використовує інші способи для зниження температури тіла.

Як тоді собаки охолоджуються?

Основний спосіб охолодження організму у собак – це задишка. Коли тварині стає спекотно, вона починає швидко дихати з відкритою пащею, і саме через цей процес організм віддає надлишкове тепло.

Під час задишки волога випаровується з язика, слизової рота, носових проходів і верхніх дихальних шляхів, що допомагає знижувати температуру тіла.

Американський кінологічний клуб пояснює, що саме випаровування вологи під час дихання є головним механізмом терморегуляції у собак. Ще одним важливим механізмом є вазодилатація – розширення кровоносних судин.

У спеку судини, особливо в зоні морди та вух, розширюються, через що гаряча кров наближається до поверхні шкіри та швидше охолоджується. Після цього температура крові знижується, і вона повертається назад до внутрішніх органів.

На відміну від людей, собаки практично не можуть охолоджуватися через потовиділення. Потові залози у них є переважно лише на подушечках лап, тому піт не відіграє суттєвої ролі у зниженні температури тіла.

Саме тому у спеку собаки часто дихають значно інтенсивніше, ніж зазвичай. Іноді власники можуть помітити вологі сліди лап на підлозі – це один із небагатьох проявів потовиділення у тварини.

Що не можна робити, якщо собаці спекотно?

У спеку багато власників собак намагаються якомога швидше охолодити тварину, однак деякі популярні методи можуть лише нашкодити.

Ветеринари пояснюють, що організм собак погано переносить різкі перепади температури, тому неправильне охолодження може спричинити спазми, проблеми з диханням та навіть порушення роботи серця. Особливо обережними потрібно бути з літніми собаками та породами з короткою мордою.

Що не можна робити, коли собаці спекотно:

обливати собаку водою під прямим сонцем;

різко занурювати перегріту тварину у холодну водойму;

прикладати лід або крижані компреси;

надовго накривати собаку мокрим рушником чи тканиною;

давати крижану воду після спеки або фізичних навантажень.

Фахівці пояснюють, що мокра шерсть на сонці може швидко нагріватися та створювати "парниковий ефект", особливо у пухнастих порід.

Якщо собаку потрібно охолодити, краще перевести її у тінь, забезпечити доступ до прохолодної води та робити це поступово без різкого перепаду температур.