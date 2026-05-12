Про це у коментарі "УП. Життя" розповіла ветеринарна лікарка Євгенія Михайловська.

Як підготувати тварину до подорожі?

Ветеринарна лікарка пояснює, що підготовку до подорожей варто починати ще з моменту появи тварини вдома. Це є частиною соціалізації, яка допомагає собаці чи коту спокійніше реагувати на транспорт, нові місця та зміну обстановки.

За словами Євгенії Михайловської, найкраще починати з коротких поїздок автомобілем або громадським транспортом. Це дозволяє поступово знизити рівень стресу та сформувати у тварини позитивний досвід.

Особливо важливо заздалегідь привчити улюбленця до переноски або транспортного боксу.

Треба привчити тварину до перебування у переносці – вона має сприйматися як щось комфортне, приємне, безпечне,

– пояснила ветеринарка.

Фахівчиня радить залишати переноску вдома у відкритому доступі, класти всередину ласощі чи іграшки, щоб тварина сприймала її як безпечне місце, а не джерело стресу.

Як правильно перевозити кота чи собаку?

Перед поїздкою з домашнім улюбленцем власникам радять заздалегідь ознайомитися з правилами перевезення тварин у конкретному виді транспорту. Як зазначають ветеринари Petslike, у більшості випадків для котів і собак обов'язковими є переноски, контейнери або спеціальні засоби фіксації.

Під час авіаперельотів правила встановлюють самі авіакомпанії. Тварин можуть перевозити як у салоні літака, так і в багажному відсіку – залежно від їхньої ваги та розміру. При цьому використання контейнера або спеціального боксу є обов'язковим, а вартість перевезення зазвичай залежить від загальної ваги тварини разом із переноскою.

Для подорожей потягом власники тварин часто обирають купейні вагони, оскільки вони менш стресові для улюбленців. Великі собаки повинні бути в намордниках і на повідках, а маленьких тварин необхідно перевозити у контейнерах або сумках-переносках.

В автобусах правила перевезення можуть відрізнятися залежно від перевізника, однак зазвичай також потрібні повідок, намордник або переноска. У метро ж із великими собаками можуть виникнути обмеження через значне скупчення людей.

Окрему увагу ветеринари звертають на перевезення тварин в автомобілях. Коти повинні подорожувати виключно у переносках або контейнерах.

Для собак можливі різні варіанти перевезення:

переноска;

автокрісло;

спеціальний гамак;

окреме місце з лежанкою чи покривалом.

Навіть великі собаки повинні бути надійно зафіксовані під час руху автомобіля. Також варто робити зупинки кожні кілька годин, щоб собака міг пройтися, попити води та трохи відпочити під час тривалої дороги.

Що треба взяти у дорогу?

За словами лікарки, перед поїздкою не варто залишати тварину голодною. Це поширена помилка власників, яка може лише погіршити самопочуття улюбленця.

Оптимально погодувати кота або собаку приблизно за дві години до виїзду. При цьому краще давати невеликі порції їжі, щоб не перевантажувати травну систему.

У дорогу також варто взяти:

воду;

миску;

ласощі;

корм;

пелюшки;

іграшки;

повідок;

серветки.

Перед тривалою поїздкою ветеринарка радить зібрати окрему аптечку для тварини.

До неї варто покласти:

антисептик без спирту;

фізрозчин;

бинти;

пов'язки;

препарати від алергії;

ліки проти блювоти та діареї;

знеболювальні та протизапальні препарати, погоджені з ветеринаром.

Окремо фахівчиня наголосила: людські препарати можуть бути смертельно небезпечними для тварин.

"У жодному разі не використовуйте препарати гуманної медицини – найбільш популярні ібупрофен та парацетамол є токсичними для котів та собак", – підкреслила ветеринарка.

Як зрозуміти, що тварині погано в дорозі?

Про стрес або погане самопочуття улюбленця можуть свідчити:

неспокійна поведінка;

скавуління;

часте облизування;

позіхання;

спроби втекти;

розширені зіниці;

тремтіння;

неконтрольоване сечовипускання.

Якщо тварина сильно нервує або її заколисує, ветеринар може призначити заспокійливі препарати чи засоби від нудоти.

Ветеринарна лікарка особливо наголошує: навіть на кілька хвилин не можна залишати тварину саму у зачиненому автомобілі. Авто дуже швидко нагрівається навіть у помірну погоду, а це може спричинити тепловий удар.

Найбільш вразливими є собаки-брахіцефали – мопси, французькі та англійські бульдоги. Для таких порід особливо важливо підтримувати прохолодну температуру в салоні автомобіля – приблизно 18 – 20 градусів.

Які документи треба мати, щоб подорожувати із собакою?

Подорож за кордон із домашнім улюбленцем потребує тривалої підготовки та дотримання міжнародних ветеринарних вимог. У Держпродспоживслужбі пояснили, що оформлення всіх необхідних документів і процедур займає щонайменше чотири місяці.

Передусім тварину потрібно чипувати та вакцинувати проти сказу. Після цього дані вносять до ветеринарного паспорта. Наступним етапом є аналіз крові на титр антирабічних антитіл, який проводять не раніше ніж через 30 днів після щеплення та не пізніше ніж за три місяці до поїздки.

Перед самим виїздом власники мають пройти ще один огляд у ветеринара, провести протипаразитарну обробку та отримати ветеринарне свідоцтво. Фінальним кроком стає оформлення міжнародного ветеринарного сертифіката для перетину кордону.