Разом із популярністю зростає й кількість запитань щодо безпеки, точності та надійності таких технологій. Про це пише American Kennel Club.

Що таке GPS-огорожа для собак і як вона працює?

GPS-огорожа для собак – це система віртуального обмеження території, яка працює за допомогою супутникової навігації. Власник через спеціальний застосунок створює межі ділянки на карті, а собака носить нашийник із GPS-модулем.

Коли тварина наближається до встановленої межі, система подає попереджувальний сигнал. Залежно від моделі це може бути звук, вібрація або електростимуляція.

Таким чином собака поступово вчиться розуміти межі дозволеної території. На відміну від традиційних парканів, GPS-огорожі не потребують будівельних робіт або прокладання кабелів під землею. Саме тому вони стали популярними серед власників великих ділянок, фермерських господарств і людей, які живуть у сільській місцевості.

Водночас експерти наголошують, що жодна система стримування не гарантує абсолютної безпеки. Ефективність GPS-огорож значною мірою залежить від якості обладнання, стабільності сигналу та правильного навчання собаки.

Наскільки точними є GPS-огорожі для собак?

Одне з головних питань, яке хвилює власників тварин, – точність GPS-огорож. Експерти пояснюють, що тут важливо розділяти два поняття: точність і надійність. Точність означає, наскільки правильно система відображає межу, яку власник намалював на карті.

Оскільки GPS залежить від супутникового сигналу, можливі незначні відхилення, які називають "дрейфом GPS". Сучасні системи враховують ці коливання та намагаються мінімізувати помилки. Надійність означає, наскільки стабільно система подає сигнали та попередження. Якщо повідомлення надходять із затримкою або нерегулярно, собака може не розуміти межі та плутатися.

Фахівці радять звертати увагу на кілька важливих критеріїв перед покупкою:

чи проходила система тестування у різних умовах;

як працює сигнал біля дерев і будівель;

наскільки стабільно спрацьовують попередження;

чи є незалежні перевірки та результати випробувань.

Саме повторюваність і стабільність сигналів допомагають собаці швидше звикнути до меж та рідше намагатися їх порушити.

Скільки коштує така огорожа в Україні?

Вартість GPS-огорож та нашийників із функцією віртуального паркану в Україні залежить від виробника, точності системи та набору функцій. 24 Канал перевірив українські інтернет-магазини та дізналися ціни на такі забори.

Найпростіші моделі GPS-трекерів із базовою функцією геозони можна знайти приблизно за 1 500 – 2 000 гривень.

Середній сегмент таких пристроїв коштує близько 2 500 – 3 500 гривень. У цю категорію входять моделі з мобільним застосунком, відстеженням пересування в реальному часі, історією маршрутів та функцією "електронної огорожі".

Дорожчі GPS-системи для собак можуть перевищувати 5 000 гривень, особливо якщо йдеться про професійні моделі для великих територій, мисливських собак або пристрої з підвищеною точністю сигналу та автономністю. Окремі преміальні бренди також пропонують платні підписки на розширені функції моніторингу.

Ціни на віртуальні огорожі / Фото інтернет-магазини

Які засоби можуть допомогти, якщо ваша собака все ж таки втекла?

QR-адресники стають дедалі популярнішими серед власників собак і котів, адже дозволяють значно пришвидшити повернення загубленої тварини додому. Після сканування коду людина може одразу побачити контактні дані господаря, інформацію про кличку, особливості здоров’я або навіть адресу проживання тварини.

Деякі сучасні системи також автоматично надсилають власнику геолокацію місця, де було відскановано жетон. На відміну від звичайних металевих адресників,

QR-жетони можуть містити значно більше інформації та легко оновлюватися через мобільний застосунок або особистий кабінет. Це особливо важливо у випадку зміни номера телефону чи адреси власника.

Ветеринари наголошують, що найкращий рівень захисту забезпечує поєднання QR-адресника та мікрочіпа. Якщо жетон може загубитися разом із нашийником, то транспондер залишається під шкірою тварини протягом усього життя.

Сам мікрочіп не має GPS-відстеження, однак містить унікальний код, за яким можна знайти дані власника у міжнародних або національних реєстрах тварин. Саме тому чіпування дедалі частіше стає обов’язковою умовою для подорожей із домашніми улюбленцями за кордон.