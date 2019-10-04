12:36
4 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АВАРІЯ ЛІТАКА ПІД ЛЬВОВОМ ЦВК ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кадиров любить розслабитися у снігу. Фотограф Путіна
      Вєсті Кремля
      21:57, 3 жовтня
      Вєсті.UA: Красномовство Тищенка з журналістами. Українці розлючені на Зеленського
      Вєсті.UA
      19:51, 3 жовтня
      Як приватні фірми отримують прибутки з державної землі: шокуюче розслідування
      ЦРУ
      09:00, 2 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АВАРІЯ ЛІТАКА ПІД ЛЬВОВОМ ЦВК ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА

      Як не загубити свою тварину: практичні поради спеціалістів

      181 Читать новость на русском
      Як не загубити свого улюбленця
      Як не загубити свого улюбленця / 24 канал

      4 жовтня – Всесвітній день захисту тварин, який об'єднує зусилля усіх, хто дбає про домашніх і безпритульних тварин. Україна протягом останніх років стабільно входить у топ-10 країн, де живе найбільше тварин, у тому числі – безпритульних.

      Що потрібно для того, аби ваш улюбленець не став безхатьком та як зменшити кількість безпритульних тварин – розбирались журналісти 24 каналу.

      Читайте також: Яких тварин люди бояться найбільше: дослідження вчених

      Звідки беруться безпритульні тварини?

      Народжуються на вулиці в інших безпритульних тварин. Опиняються на вулиці, бо люди виганяють набридлих домашніх улюбленців. Губляться. Міф про те, що собака чи кіт завжди знайде дорогу додому, не відповідає дійсності.

      В Україні не ведеться загальнонаціональний офіційний облік безпритульних тварин, через що їхня точна кількість залишається невідомою.


      Ситуація із безпритульними тваринами в Україні / Інфографіка: Animal-ID

      Водночас, окремі міста рахують безхатьків-тварин. Планують витрати з бюджету та вирішують регулювання кількості безпритульних тварин.

      Читайте також: Як українці допомагають безпритульним тваринам: розповідь власниць притулків

      Як пояснив засновник та CEO міжнародного проекту Animal-ID Віктор Копач, найчастіше тварини саме губляться.

      "Знайти вдається не більше 30%. Один з моїх клієнтів загубив мисливську собаку кілька років тому. Робив дуже масштабний пошук, включаючи розміщення оголошень на білбордах, але так і не знайшов. Точного обліку немає, але із загубленими котами статистика, на мою думку, ще сумніша. Якщо ти підбираєш таксу, або йорка, то одразу розумієш, що він був втрачений. З котами це не так очевидно, якщо це, скажімо не якійсь скоттиш-фолд", – пояснив він.

      Чому господарі втрачають своїх улюбленців?

      Фахівці проекту, Animal-ID, який займається реєстрацією тварин в Україні, визначили найбільш поширені причини, через які губляться домашні тварини:

      1. На вікнах немає сітки. Вони допомагають не лише утримати тварину вдома, а і зберегти їй життя. Коли кішка намагається "вийти" через вікно, вертикально відкрите "на провітрювання", вона може застрягнути у вікні. Це – одна із найпоширеніших причин загибелі тварин.

      2. Практика самовигулу кішок.

      3. Вигул собаки без повідка. У місті в будь-який момент може статися щось, що здатне налякати або відволікти вашого вихованця. Як результат – собака тікає.

      4. Відсутність адресніка та інформації про господаря на собаці.

      Що чекає на тварин, які загубились/Інфографіка: Animal-ID

      Як захистити свою тварину?

      У собак та котів, які мають доступ до прогулянок на вулиці, обов’язково має бути адресник з вашими контактними даними, а ще краще – електронний чіп. У такому випадку, навіть, якщо тварина загубиться – шансів повернути її додому набагато більше.

      Звісно, є така річ, як ветеринарний паспорт для собак і кішок. Його можуть плутати із засобом ідентифікації, але це різні речі. Це обов’язковий документ і на кожну утримувану вдома тварину господар повинен заводити паспорт міжнародного зразку. У ньому зазначається проведення всіх обов’язкових згідно з законодавством України, профілактичних процедур – зокрема інформація про щеплення та дегельмінтизацію.

      Читайте також: День безпритульних тварин: 5 причин взяти улюбленця з притулку

      "З цим паспортом треба приходити до ветеринара, його беруть при перетині кордону, він підтверджує, що ваша тварина безпечна і т. ін. Але тварина не носить паперовий паспорт з собою, щоб її можна було легко ідентифікувати. Багато людей чомусь про це забувають. Захист тварини може забезпечити лише ідентифікація з подальшою її реєстрацією в електронній системі", – пояснили у проекті Animal-ID.

      Там відзначають, що ефективним рішенням питання втрати/поверненням домашніх тварин, а також обліку/контролю бездомних є QR-адресник у вигляді жетона, який чіпляється до нашийника. Окрім нанесення звичайного телефону та клички тварини, на ньому є унікальний QR-код, який може зчитувати будь-який власник смартфону і миттєво встановлювати автоматичний зв’язок з господарем тварини. Доповнює систему ідентифікації транспондер (мікрочіп), він вживлюється під шкіру, тому завжди з твариною, але зчитати його можна лише спеціальним сканером, який мають тільки ветеринари або кінологи.

      Що робити, якщо ви знайшли загублену тварину?

      Заберіть її з вулиці. Дайте води. Перевірте наявність адресника. Перевірте живіт і вуха на наявність татуювання-клейма, такі роблять у розплідниках тварин.

      Відвезіть тварину до ветеринара, навіть якщо це домашня тварина без ознак хвороби чи травм. Це потрібно і для профілактики, і для перевірки на наявність чіпа.

      Опублікуйте фото та опис тварини у спеціальних Facebook-спільнотах. Напишіть пост у себе на сторінці чи у локальних пабліках вашого району. Також бажано розклеїти паперові оголошення у районі, де знайшли тварину.

      Що робити, аби безпритульних тварин стало менше?

      Вивчати досвід інших країн та упорядкувати українське законодавство. Голова притулку "Сіріус" Олександра Мезінова неодноразово наголошувала, що одна з ключових проблем – безвідповідальність. Визначити, яке міністерство є кінцевою точкою у врегулюванні цього питання неможливо, бо на центральному рівні ним ніхто не опікується. Безпритульними тваринами займаються лише на рівні місцевого самоврядування. Цього – замало.

      Читайте також: Тварина – не іграшка: як переживають зиму безпритульні коти в Україні та за кордоном

      В Асоціації міст України також зазначають, що притулки для тварин не вирішують цю проблему, бо неможливо всіх тварин із вулиць зібрати і закрити в одному місці. 

      "Якщо буде чітка державна політика, відповідальність і, врешті, якісь податки і збори на утримання тварин, або штрафи за те, що людина неналежним чином поводиться із твариною – в такому випадку проблема з часом буде вирішена", – заявив аналітик Асоціації міст України з питань ЖКГ Олег Гарник.

      Для початку, щоб не допустити збільшення кількості бездомних тварин, потрібно:

      - прийняти законопроекти, які забезпечать захист прав тварин та окреслюють державні програми по роботі із ними;

      - зареєструвати всіх бездомних і домашніх тварин, щоб в майбутньому було легше їх ідентифікувати і знаходити;

      - регулювати чисельність тваринах не евтаназією, а стерилізацією.

      Як зазначають активісти, ще одна вкрай важлива річ – популяризація відповідального та гуманного ставлення до тварин. Це те, що залежить не тільки від дій уряду, але і від відповідальності кожного з нас. 

      blog_ava
      Економічне диво Гончарука: чи заклали обіцяний розвиток в Програму дій уряду?
      сьогодні
      3077
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Статті Світ тварин благочинність Законодавство
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому потрібно писати про Шулявський міст?
      сьогодні , 12:00 Чому потрібно писати про Шулявський міст?
      Петро Охотін 158
      Россия может воспользоваться наивностью Зеленского
      сьогодні , 12:00 Россия может воспользоваться наивностью Зеленского
      Павло Казарін 204
      Як не загубити свою тварину: практичні поради спеціалістів
      сьогодні , 11:30 Як не загубити свою тварину: практичні поради спеціалістів
      181
      Боротьба з рейдерством: чому це необхідно для бізнесу та інвесторів
      сьогодні , 08:40 Боротьба з рейдерством: чому це необхідно для бізнесу та інвесторів
      Ярослав Гришин 385
      "Динамо" не зуміло обіграти "Лугано" у матчі Ліги Європи: відео
      сьогодні , 08:12 "Динамо" не зуміло обіграти "Лугано" у матчі Ліги Європи: відео
      Ігор Саджениця 1413
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук