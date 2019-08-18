Як українці допомагають безпритульним тваринам: розповідь власниць притулків

У всьому світі 17 серпня відзначають день бездомних тварин. Над ними знущаються, їх отруюють та просто викидають. В Україні катастрофічна ситуація із безпритульними тваринами. Адже притулки вщент забиті, а охочих взяти чотирилапого більше не стає.

В найбільшому в Україні притулку перебуває майже три тисячі покинутих тварин. Олександра створила його ще 20 років тому. Тоді навіть не думала, що їх буде настільки багато.

Читайте також: Що, як вашим психологом може бути… кіт?

"Нам підкидають велику кількість тварин. Майже щодня у нас стоять коробки, мішки, а там кошенята, цуценята, стоять прив’язані собаки. Це друг, це частина сім’ї, якого не можна кудись діти чи викинути. Ви ж не будете думати, як ви сестру прилаштуєте в хороші руки, якщо вона вам набридла", – пояснила власниця притулку "Сіріус" Олександра Мезинова.

Свого часу господарям Демі стала непотрібна. До Лілії вона потрапила у жахливому стані. В неї були великі проблеми зі здоров'ям. Шансів, що собака житиме майже не було.



Собака Демі

Собака перенесла інсульт, видалення пухлини, запалення матки також з операцією. Але поки жива і сподіваюся, що ще поживе,

– розповіла власниця притулку "Вольєр №1" Лілія Ємельяненко.

Допомагати тваринам Ліля почала ще 11 років тому. Все починалось з однієї тварини. Тоді жінка разом із сім'єю мешкали у звичайній квартирі. Коли тварин стало настільки багато, вирішила переїхати за місто, де і створила притулок. Собаки, коти, лисиці та навіть віслюки.



Віслюк у притулку

Тепер Ліля майже професійно опікується тими, хто став не зручним для колишніх господарів. Жінка постійно намагається підшукати тваринам новий будинок.

Процент влаштування дуже впав. Попиту, як такого немає. Проте ми стараємося працювати над цим напрямом, щоб шукати їм домівки,

– пояснила власниця притулку "Вольєр №1" Лілія Ємельяненко

Покинуті на вулиці, непристосовані до вуличних умов тварини швидко хворіють та гинуть. Кому пощастило більше — потрапляють у притулок вже на межі смерті. Олександра розповіла, що робочі притулки переповнені, а будувати нові вольєри дорого. Тож тримаються завдяки коштам волонтерів.

"Київська влада останні роки виділяє нам 300 тисяч в рік. І цього вистачає рівно на місяць харчування дорослим собакам. Без котів, цуценят, старих, хворих. А також без зарплат, електроенергії – без усього", – заявила власниця "Сіріус" Олександра Мезинова.



Собака з притулку

Скількох врятував, та скільки витрачає на це коштів, Ігор вже не рахує. Десять років тому чоловік працював у IT-сфері. Тоді в нього не було домашніх тварин, аж поки одного дня не забрав додому бездомне цуценя.

Спершу ми забрали собаку Басю додому, яку (колишні власники – 24 канал) загорнули в кульок, поклали камінь та кинули в трясовину, щоб або задихнулася, або втопилася. І я зрозумів, що таких Бась, є сотні, якщо не тисячі,

– розповів Ігор Сайко.



Ігор Сайко з домашнім улюбленцем

Тепер пройти повз тварину, яка потребує допомогу Ігор не може. Серед таких був і Борман. "Він просто в очевидний момент став не потрібний, тому що не охороняв вже нікого, а просто вже хотів спокійно полежати і спокійно відпочити, а люди хотіли якого монстра мати в хаті", – піклувальник про тварин Ігор Сайко.

Читайте також: Оленів-плавців спіймали на відео в Запоріжжі

Рятівники тварин переконанні, що проблема з безпритульними в тому, що за погане поводження з тваринами ніхто не карає людей. Хоч законодавство України й передбачає покарання за жорстоке поводження з тваринами, однак на практиці воно фактично не працює. Тому безпритульні тварини це частіше питання звичайної людяності.