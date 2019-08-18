Как украинцы помогают бездомным животным: рассказ обладателей приютов

Во всем мире 17 августа отмечают день бездомных животных. Над ними издеваются, их отравляют и просто выбрасывают. В Украине катастрофическая ситуация с бездомными животными. Ведь приюты полностью забиты, а желающих взять собаку больше не становится.

В крупнейшем в Украине приюте находится почти три тысячи брошенных животных. Александра создала его еще 20 лет назад. Тогда даже не думала, что их будет настолько много.

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"Нам подбрасывают большое количество животных. Почти каждый день у нас стоят коробки, мешки, а там котята, щенки, стоят привязанные собаки. Это друг, это часть семьи, которого нельзя куда-то деть или выкинуть. Вы же не будете думать, как вы сестру пристроите в хорошие руки, если она вам надоела", – пояснила владелица приюта "Сириус" Александра Мезинова.

В свое время хозяевам Деми стала не нужна. К Лилии она попала в ужасном состоянии. У нее были большие проблемы со здоровьем. Шансов, что собака будет жить, почти не было.



Собака Деми

Собака перенесла инсульт, удаление опухоли, воспаление матки с операцией. Но пока жива и надеюсь, что еще поживет,

– рассказала владелица приюта "Вольер №1" Лилия Емельяненко.

Помогать животным Лиля начала еще 11 лет назад. Все начиналось с одного животного. Тогда женщина вместе с семьей жили в обычной квартире. Когда животных стало настолько много, решила переехать за город, где и создала приют. Собаки, коты, лисы и даже ослы.



Осел в приюте

Теперь Лиля почти профессионально занимается теми, кто стал не удобным для бывших хозяев. Женщина постоянно пытается подыскать животным новый дом.

Процент устройства очень упал. Спроса, как такового нет. Однако мы стараемся работать над этим направлением, чтобы искать им дом,

– объяснила владелица приюта "Вольер №1" Лилия Емельяненко

Брошенные на улице, неприспособленные к уличным условиям животные быстро болеют и погибают. Кому повезло больше — попадают в приют уже на грани смерти. Александра рассказала, что рабочие приюты переполнены, а строить новые вольеры дорого. Поэтому держатся благодаря средствам волонтеров.

"Киевская власть последние годы выделяет нам 300 тысяч в год. И этого хватает ровно на месяц питания взрослым собакам. Без кошек, щенков, старых, больных. А также без зарплат, электроэнергии – без всего", – заявила владелица "Сириус" Александра Мезинова.



Собака из приюта

Скольких спас, и сколько тратит на это средств, Игорь уже не считает. Десять лет назад мужчина работал в IT-сфере. Тогда у него не было домашних животных, пока однажды не забрал домой бездомного щенка.

Сначала мы забрали собаку Басю домой, которую (бывшие владельцы – 24 канал) завернули в кулек, положили камень и бросили в трясину, чтобы или задохнулась, или утонула. И я понял, что таких Бась, есть сотни, если не тысячи,

– рассказал Игорь Сайко.



Игорь Сайко с домашним любимцем

Теперь пройти мимо животного, которое нуждается в помощи, Игорь не может. Среди таких был и Борман. "Он просто в очевидный момент стал не нужен, потому что уже никого не охранял, а просто хотел спокойно полежать и спокойно отдохнуть, а люди хотели какого-то монстра иметь в доме", – рассказал попечитель о животных Игорь Сайко.

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Спасатели животных убеждены, что проблема с бездомными в том, что за плохое обращение с животными никто не наказывает людей. Хотя законодательство Украины предусматривает наказание за жестокое обращение с животными, однако на практике оно фактически не работает. Поэтому бездомные животные – это чаще вопрос обычной человечности.