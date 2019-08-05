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      Оленей-пловцов поймали на видео в Запорожье

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      В Запорожье сняли на видео, как олени плавали в Днепре
      В Запорожье сняли на видео, как олени плавали в Днепре / 1zoom.ru (иллюстративное фото)

      В Запорожье очевидцы сняли на видео двух молодых оленей, которые плавали в Днепре. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как олени плавают в реке, а затем выпрыгивают на берег и прыгают по пляжу.

      Пользователи в комментариях предполагают, что видео с оленями-пловцами сняли на пляже возле базы Запорожского национального университета на острове Хортица.

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      Теги: Новости Украины Мир животных Новости Запорожья Курьезные новости
      Источник: 24 канал
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