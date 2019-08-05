Оленей-пловцов поймали на видео в Запорожье
В Запорожье очевидцы сняли на видео двух молодых оленей, которые плавали в Днепре. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как олени плавают в реке, а затем выпрыгивают на берег и прыгают по пляжу.
Пользователи в комментариях предполагают, что видео с оленями-пловцами сняли на пляже возле базы Запорожского национального университета на острове Хортица.
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Источник: 24 канал
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