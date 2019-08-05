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      Оленів-плавців спіймали на відео в Запоріжжі

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      У Запоріжжі зняли на відео, як олені плавали у Дніпрі
      У Запоріжжі зняли на відео, як олені плавали у Дніпрі / 1zoom.ru (ілюстративне фото)

      У Запоріжжі очевидці зняли на відео двох молодих оленів, які плавали у Дніпрі. На опублікованих у соцмережах кадрах видно, як олені плавають у ріці, а потім вистрибують на берег і стриббають по пляжу.

      Користувачі у коментарях припускають, що відео з оленями-плавцями зняли на пляжі біля бази Запорізького національного університету на острові Хортиця.

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      Теги: Новини України Новини Запоріжжя Світ тварин Курйозні новини
      Джерело: 24 канал
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