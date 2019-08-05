Оленів-плавців спіймали на відео в Запоріжжі
У Запоріжжі очевидці зняли на відео двох молодих оленів, які плавали у Дніпрі. На опублікованих у соцмережах кадрах видно, як олені плавають у ріці, а потім вистрибують на берег і стриббають по пляжу.
Користувачі у коментарях припускають, що відео з оленями-плавцями зняли на пляжі біля бази Запорізького національного університету на острові Хортиця.
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Джерело: 24 канал
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