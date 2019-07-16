Гігантську медузу розміром з людину виявили у Британії: вражаючі кадри
У прибережних водах Великобританії дайвери виявили аномально велику бочкову медузу. Її довжина сягала півтора метра.
Зафіксували на камеру гіганта місцеві блогери-підводники, що знімали онлайн-проект "Тиждень дикого океану". Про це написало видання The Guardian.
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Плавали дайвери з медузою близько години. За їхніми словами, плавання поряд з "ніжним гігантом" було "безтурботним досвідом".
Наразі про спосіб життя бочкових медуз відомо не багато, та попри велетенський розмір – медуза цілком безпечна.
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