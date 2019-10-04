Как не потерять свое животное: практические советы специалистов

4 октября – Всемирный день защиты животных, который объединяет усилия всех, кто заботится о домашних и бездомных животных. Украина в течение последних лет стабильно входит в топ-10 стран, где живет больше всего животных, в том числе – бездомных.

Что нужно для того, чтобы ваш любимец не стал бездомным и как уменьшить количество бездомных животных – разбирались журналисты 24 канала.

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Откуда берутся бездомные животные?

Рождаются на улице у других бездомных животных. Оказываются на улице, потому что люди выгоняют надоевших домашних любимцев. Теряются. Миф о том, что собака или кот всегда найдет дорогу домой, не соответствует действительности.

В Украине не ведется общенациональный официальный учет бездомных животных, из-за чего их точное количество остается неизвестным.

Ситуация с бездомными животными в Украине / Инфографика: Animal-ID

В то же время, отдельные города считают бездомных животных. Планируют расходы из бюджета и решают регулирование количества бездомных животных.

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Как пояснил основатель и CEO международного проекта Animal-ID Виктор Копач, чаще животные именно теряются.

"Найти удается не более 30%. Один из моих клиентов потерял охотничью собаку несколько лет назад. Делал очень масштабный поиск, включая размещение объявлений на билбордах, но так и не нашел. Точного учета нет, но с утерянными котами статистика, на мой взгляд, еще печальнее. Если ты подбираешь таксу или йорка, то сразу понимаешь, что он был потерян. С котами это не так очевидно, если это, скажем не какой-то скоттиш-фолд", – пояснил он.

Почему хозяева теряют своих питомцев?

Специалисты проекта Animal-ID, который занимается регистрацией животных в Украине, определили самые распространенные причины, из-за которых теряются домашние животные:

1. На окнах нет сетки. Они помогают не только удержать животное дома, но и сохранить ей жизнь. Когда кошка пытается "выйти" через окно, вертикально открытое "на проветривание", она может застрять в окне. Это – одна из самых распространенных причин гибели животных.

2. Практика самовыгула кошек.

3. Выгул собаки без поводка. В городе в любой момент может произойти нечто, что способно напугать или отвлечь вашего питомца. Как результат – собака убегает.

4. Отсутствие адресника и информации о хозяине на собаке.

Что ждет животных, которые потерялись/Инфографика: Animal-ID

Как защитить свое животное?

У собак и кошек, которые имеют доступ к прогулкам на улице, обязательно должен быть адресник с вашими контактными данными, а еще лучше – электронный чип. В таком случае, даже, если животное потеряется – шансов вернуть ее домой гораздо больше.

Конечно, есть такая вещь, как ветеринарный паспорт для собак и кошек. Его могут путать со средством идентификации, но это разные вещи. Это обязательный документ и на каждое удерживаемую дома животное хозяин должен заводить паспорт международного образца. В нем отмечается проведение всех обязательных в соответствии с законодательством Украины, профилактических процедур – в частности информация о прививках и дегельминтизации.

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"С этим паспортом надо приходить к ветеринару, его берут при пересечении границы, он подтверждает, что ваше животное безопасно и т. др. Но животное не носит бумажный паспорт с собой, чтобы его можно было легко идентифицировать. Многие люди почему-то об этом забывают. Защиту животных может обеспечить лишь идентификация с последующей ее регистрацией в электронной системе", – пояснили в проекте Animal-ID.

Там отмечают, что эффективным решением вопроса потери/возврата домашних животных, а также учета/контроля бездомных есть QR-адресник в виде жетона, который цепляется к ошейнику. Помимо нанесения обычного телефона и клички животного, на нем есть уникальный QR-код, который может считывать любой владелец смартфона и мгновенно устанавливать автоматическую связь с хозяином животного. Дополняет систему идентификации транспондер (микрочип), он вживляется под кожу, поэтому всегда с животным, но прочитать его можно только специальным сканером, который имеют только ветеринары или кинологи.

Что делать, если вы нашли потерянное животное?

Заберите его с улицы. Дайте воды. Проверьте наличие адресника. Проверьте живот и уши на наличие татуировки-клейма, такие делают в питомниках животных.

Отвезите животное к ветеринару, даже если это домашнее животное без признаков болезни или травм. Это нужно и для профилактики, и для проверки на наличие чипа.

Опубликуйте фото и описание животного в специальных Facebook-сообществах. Напишите пост у себя на странице или в локальных пабликах вашего района. Также желательно расклеить бумажные объявления в районе, где нашли животное.

Что делать, чтобы бездомных животных стало меньше?

Изучать опыт других стран и упорядочить украинское законодательство. Председатель приюта "Сириус" Александра Мезинова неоднократно подчеркивала, что одна из ключевых проблем – безответственность. Определить, какое министерство является конечной точкой в урегулировании этого вопроса невозможно, потому что на центральном уровне им никто не занимается. Бездомными животными занимаются только на уровне местного самоуправления. Этого – мало.

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В Ассоциации городов Украины также отмечают, что приюты для животных не решают эту проблему, потому что невозможно всех животных с улиц собрать и закрыть в одном месте.

"Если будет четкая государственная политика, ответственность и, наконец, какие-то налоги и сборы на содержание животных, или штрафы за то, что человек неподобающим образом ведет себя с животным – в таком случае проблема со временем будет решена", – заявил аналитик Ассоциации городов Украины по вопросам ЖКХ Олег Гарник.

Для начала, чтобы не допустить увеличения количества бездомных животных, нужно:

- принять законопроекты, которые обеспечат защиту прав животных и очертят государственные программы по работе с ними;

- зарегистрировать всех бездомных и домашних животных, чтобы в будущем было легче их идентифицировать и находить;

- регулировать численность животных не эвтаназией, а стерилизацией.

Как отмечают активисты, еще одна крайне важная вещь – популяризация ответственного и гуманного отношения к животным. Это то, что зависит не только от действий правительства, но и от ответственности каждого из нас.