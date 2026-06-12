Історія Чіві набула популярності після того, як його господиня висвітлила її на сторінці chiwiwi11945 у TikTok.

Цікаво Скільки коштують найпопулярніші породи собак в Україні

Що відомо про песика з котячими звичками?

На кадрах собака сидить у характерній для котів позі, повністю підібгавши лапи під себе. Така манера зазвичай властива саме кішкам, тому ролик швидко привернув увагу користувачів соцмереж.

Чихуахуа поводиться як котик: дивіться відео

Втім, дивна поведінка не обмежувалася лише цим. За словами власниці, Чіві майже не гавкає, пересувається напрочуд тихо та спритно, а також здатний стрибати значно вище, ніж зазвичай можуть собаки його породи.

Згодом родичі покійної господині передали новій сім'ї старі фотографії собаки. На одному зі знімків Чіві сфотографували поруч із кішкою, з якою тривалий час жив під одним дахом.

Саме тоді господарі припустили, що багато його звичок могли сформуватися під впливом такого незвичного сусідства. Остаточно переконатися в цьому допоміг ще один випадок.

Під час купання господиня ненадовго залишила ванну кімнату, а коли повернулася, побачила Чіві в абсолютно неочікуваному місці – пес сидів просто в раковині. Як саме він туди дістався, залишається загадкою навіть для власників.

Чи можуть собаки переймати поведінку котів?

Фахівці зазначають, що подібна поведінка цілком можлива. Дослідження свідчать: якщо собаки з раннього віку ростуть поруч із котами, вони можуть переймати окремі моделі поведінки своїх пухнастих сусідів.

Це стосується як манери рухатися та відпочивати, так і особливостей соціальної взаємодії. Експерти наголошують, що собаки, звісно, не перетворюються на котів.

Проте тривале спільне життя з представниками іншого виду може залишити помітний слід у поведінці тварини, формуючи незвичайні звички, які зберігаються протягом усього життя.