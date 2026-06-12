История Чиви приобрела популярность после того, как его хозяйка осветила ее на странице chiwiwi11945 в TikTok.
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Что известно о собачке с кошачьими привычками?
На кадрах собака сидит в характерной для котов позе, полностью поджав лапы под себя. Такая манера обычно свойственна именно кошкам, поэтому ролик быстро привлек внимание пользователей соцсетей.
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Впрочем, странное поведение не ограничивалось только этим. По словам владелицы, Чиви почти не лает, передвигается удивительно тихо и ловко, а также способен прыгать значительно выше, чем обычно могут собаки его породы.
Впоследствии родственники покойной хозяйки передали новой семье старые фотографии собаки. На одном из снимков Чиви сфотографировали рядом с кошкой, с которой долгое время жил под одной крышей.
Именно тогда хозяева предположили, что многие его привычки могли сформироваться под влиянием такого необычного соседства. Окончательно убедиться в этом помог еще один случай.
Во время купания хозяйка ненадолго покинула ванную комнату, а когда вернулась, увидела Чиви в совершенно неожиданном месте – пес сидел прямо в раковине. Как именно он туда добрался, остается загадкой даже для владельцев.
Могут ли собаки перенимать поведение котов?
Специалисты отмечают, что подобное поведение вполне возможно. Исследования показывают: если собаки с раннего возраста растут рядом с котами, они могут перенимать отдельные модели поведения своих пушистых соседей.
Это касается как манеры двигаться и отдыхать, так и особенностей социального взаимодействия. Эксперты отмечают, что собаки, конечно, не превращаются в котов.
Однако длительная совместная жизнь с представителями другого вида может оставить заметный след в поведении животного, формируя необычные привычки, которые сохраняются в течение всей жизни.