Об этом сообщает Одесская Городская Ячейка ВОО КСУ "Родная Природа".

Смотрите также Роскошь для четвероногих: сколько стоят уникальные коллекции для собак от украинских брендов

Какие породы собак в Украине самые популярные?

По данным кинологических сообществ и обзоров рынка домашних животных в Украине, стабильный спрос в 2025 году имеют три породы. В городах украинцы все чаще выбирают небольших собак, которые легко адаптируются к жизни в квартире и не требуют чрезмерных физических нагрузок.

Померанский шпиц

Одна из самых популярных декоративных пород в Украине. Его выбирают за компактный размер, пушистую внешность и активный, "игрушечный" вид.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Эти собаки отличаются высоким интеллектом и быстро учатся командам, что делает их приятными спутниками для владельцев. Популярность также объясняется их фотогеничностью и активным использованием в соцсетях, где пушистые шпиц-друзья часто становятся звездами.

Кроме того, эта порода хорошо подходит для квартирного содержания, поскольку легко адаптируется к городским условиям.

Чихуахуа

Самая маленькая порода собак в мире, которая идеально подходит для жизни в городе. Она не требует длительных прогулок, легко транспортируется и быстро привязывается к владельцу, что делает ее популярной среди молодежи и пожилых людей.

Несмотря на маленький размер, эти собаки имеют смелый и живой характер, часто становясь "охранниками" своих хозяев. Они очень общительны и любят находиться рядом с семьей, легко находят контакт с детьми. Благодаря своей компактности и неприхотливости чихуахуа стали одной из самых популярных городских пород.

Вельш-корги пемброк

Семейная порода, которую часто выбирают семьи с детьми. Корги сочетает активность, ум и доброжелательный характер, что делает его идеальным для семейной жизни. Эта порода легко поддается дрессировке, поэтому обучение базовым командам и трюкам проходит быстро.

Корги известны своей преданностью владельцам и прекрасными навыками социализации с другими животными. Кроме того, благодаря среднему размеру и компактному телу они подходят как для квартир, так и для частных домов со двором.

Сколько стоят эти собаки?

24 Канал проанализировал цены на платформе ОЛХ. Результаты показывают, что цены на щенков существенно отличаются в зависимости от родословной, документов и класса животного.

Померанский шпиц – от 15 до 70 тысяч гривен, а представители шоу-класса могут стоить более 150 тысяч гривен. Стоимость растет из-за спроса и сложности разведения.

Шпиц / Цены на платформе ОЛХ

Чихуахуа – от 15 000 до 45 000 гривен, при этом мини-линии и щенки с родословной часто дороже.

Чихуахуа / Цены на платформе ОЛХ

Вельш-корги пемброк – одна из самых дорогих пород в сегменте средних собак: от 40 000 до 100 000 гривен, в зависимости от качества питомника.

Корги / Цены на платформе ОЛХ

Спрос на декоративные породы в Украине растет уже несколько лет подряд, что также влияет на повышение цен. Дополнительно на стоимость влияют импортные линии и ограниченное количество качественных питомников. Стоит отметить, что цены он не специализированных разводчиков значительно ниже.

Сколько стоит содержать собаку в Украине?

В Украине содержание собак обходится владельцам в среднем около 17 200 гривен в год. Песики остаются популярными среди семей и владельцев частных домов, особенно среди крупных и средних пород.

Наибольшие расходы приходятся на корм, амуницию, одежду и товары для активного досуга. Стоимость содержания также растет благодаря современным технологиям: смарт-поилки, автоматические кормушки и камеры наблюдения. Владельцы все чаще покупают специализированные корма, диеты и витаминизированные лакомства для поддержания здоровья.

Важное место занимает профилактика: груминг, средства для ухода за шерстью, зубами и лапами помогают избегать болезней.