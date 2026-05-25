Странные звуки раздавались из стен дома каждую ночь: мужчина был шокирован, когда узнал причину

Старые здания скрывают немало секретов. Мужчина, который недавно переехал в один из таких домов, был удивлен неожиданной находкой после того, как несколько дней слышал странные звуки из стен дома.

Подробнее о загадочной истории рассказали на Reddit. Пользователи сети не сдерживали своего интереса и восхищения этим инцидентом.

Что смутило мужчину?

Владелец жилья рассказал, что поселился в старом доме, где часто можно было услышать бездомных котов, которые бегали по крышам и внешним техническим пространствам.

Сначала он не придал значения шуму, однако в течение двух дней начал замечать жалобное мяуканье, которое, похоже, раздавалось уже изнутри дома. Мужчина объяснил, что проверил все возможные места – чердак, технические проходы и другие помещения, однако ничего не обнаружил.

Он даже обратился к пожарным, которые предложили помочь и при необходимости разобрать часть стены, но ответственность за повреждения должна была остаться на владельце, поэтому тот решил пока подождать.

Как нашелся источник странных звуков?

В конце концов, не выдержав постоянного мяуканья, мужчина проснулся на рассвете после странного сна и решил во что бы то ни стало найти животное.

Прислушавшись к стене, он понял, что звук идет с одной из внешних перегородок дома. Вооружившись карманным ножом, хозяин осторожно начал прорезать гипсокартон в месте, где заметил царапину на краске.

Мужчина рассказал, что дом сам по себе довольно старый, поэтому за гипсокартоном расположена массивная деревянная конструкция, которая мешала добраться глубже и понять, что именно происходит внутри.

Вдруг я услышал более громкое мяуканье и начал расширять отверстие. Тогда увидел маленькую лапку, которая появилась из щели, поэтому сразу отложил нож, чтобы случайно не поранить котенка,

– поделился он.

Вскоре мужчине удалось просунуть руку в отверстие и буквально кончиками пальцев вытащить маленького котенка, который застрял внутри стены. К счастью, животное пережило испытание и сейчас чувствует себя хорошо.



Мужчина вытащил котенка прямо из стен дома / Reddit

По словам хозяина, котенка уже накормили, дали воды, искупали, и теперь он спокойно отдыхает и восстанавливается. После истории спасения мужчина опубликовал сообщение на Reddit и попросил пользователей предложить имя для нового любимца.



Спасенный черный мурлыка / Reddit

Один из комментаторов посоветовал назвать котенка Void – это слово ассоциируется и с черными котами, и с полостью внутри стены. Другой предложил имя Murray, объяснив, что французское слово "mur" означает "стена". Еще один пользователь в шутку назвал котенка "Котом Амонтильядо" – аллюзией на известный рассказ о замурованном человеке.

