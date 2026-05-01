У певицы Натальи Могилевской появился домашний любимец: его история покорила сеть

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась радостной новостью о пополнении в семье. Артистка показала нового домашнего любимца и растрогала сеть трогательным видео.

Оказалось, что кошку она спасла во время поездки. Об этом певица рассказала в Instagram.

Что известно о пополнении в семье Могилевской?

Наталья Могилевская рассказала подписчикам о появлении нового члена семьи – рыжей кошки. На кадрах видно домашнюю атмосферу и теплое взаимодействие между любимцами. По словам артистки, в доме царит настоящее праздничное настроение.

Как призналась певица, она встретила животное во время пребывания в Черкассах. Кошка жила вместе с ней в гостиничном номере в течение трех дней. После этого Могилевская решила не оставлять ее и забрала домой. Таким образом животное получило новую семью и безопасное место для жизни.

Царит праздничное настроение. Все очень счастливы! А кошечка нашла свой дом и семью, в которой уютно, тепло и тебя все любят. Даже наша Айка,

– написала певица.

Подписчики в комментариях поздравили Могилевскую с пополнением и были умилены тем, что она спасла кошку с улицы.

Новая любимица Могилевской: смотрите видео

Что нужно учесть перед тем, как взять кота с улицы?

Перед тем как забрать кота с улицы, важно понимать, что это ответственный шаг, который требует подготовки. Зооволонтер и руководитель фонда "Доброкит" Яна Тябут в комментарии Суспільному советует прежде всего отвезти животное к ветеринару.

Специалист сможет оценить состояние здоровья, выявить скрытые проблемы и дать рекомендации по уходу. Также в клинике проведут обработку от внешних и внутренних паразитов, что сделает животное безопасным для людей и других любимцев.

Если же вы нашли кота в нерабочее время, стоит временно изолировать его в отдельной комнате, чтобы уменьшить стресс и избежать возможных рисков. Человек должен быть готов к тому, что у животного могут быть паразиты или другие проблемы со здоровьем, которые требуют лечения. Это нормальный процесс адаптации, и он означает, что помощь оказывается вовремя.

После первичного осмотра ветеринар также определит график вакцинации и посоветует, когда проводить стерилизацию. Важно не откладывать эти процедуры, ведь они влияют на здоровье и поведение животного.

Кроме медицинских аспектов, нужно учитывать и адаптацию кота к новому дому – животному понадобится время, чтобы привыкнуть к людям и среде. Забота, терпение и базовый уход помогут быстрее наладить контакт.

В итоге, соблюдение этих простых правил позволяет не только спасти животное, но и сделать его жизнь рядом с человеком комфортной и безопасной.

