После шторма овчарка оказалась прикованной к бетонной глыбе: причина удивила

Стихийные бедствия создают серьезную угрозу и для четвероногих. В городе Вудберн, штат Орегон, немецкую овчарку нашли привязанной к бетонному блоку после сильного шторма.

О том, что стало причиной этого, и как спасли четвероногого, написали в издании People.

Что известно об овчарке, найденной после шторма?

Полиция прибыла на вызов рано утром после сообщения местного жителя, который заметил напуганное животное прямо на улице. Мужчина накормил собаку, дал ей воды и оставался рядом, пока не приехали правоохранители.

Они освободили животное из неволи и доставили его в приют. После обращения к обществу полицейские узнали, кто владелец собаки.

Выяснилось, что во время непогоды овчарка испугалась, сбежала из дома и оказалась на улице, все еще привязанной. Позже животное передали в окружной приют, а впоследствии вернули в семью.

Во время проверки правоохранители установили, что собака имела надлежащий уход, пищу и воду, однако владельца привлекли к ответственности за незаконное привязывание животного.



Собаку нашли прикованной к бетонной глыбе / Фото Woodburn Police Department

В издании отметили, что закон штата Орегон ограничивает время, в течение которого собаку можно держать на привязи: не более 10 часов в сутки или до 15 часов при специальных условиях. Полиция также сообщила, что работники службы в дальнейшем будут посещать семью, чтобы убедиться в безопасности животного.

