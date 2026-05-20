Котов здесь в 10 раз больше, чем людей: как мурчики "правят" на острове Аошима

На побережье внутреннего Японского моря расположен небольшой остров Аошима, который стал известным из-за огромного количества бездомных котов. Когда-то это было рыбацкое поселение, но сегодня здесь живет лишь несколько пожилых людей, тогда как пушистых жителей в десятки раз больше. Именно поэтому Аошиму часто называют одним из самых известных "кошачьих островов" Японии.

Подробнее о демографической ситуации на острове, а также уникальные особенности ДНК его жителей, рассказывает Live Science.

Интересно Все меняется после захода солнца: почему на самом деле коты "сходят с ума" ночью

Что известно об острове, на котором "правят" коты?

Мурчиков завезли на остров в прошлом веке, когда местные рыбаки искали способ избавиться от грызунов, которые портили снасти и запасы. Животные быстро освоились, начали активно размножаться и постепенно стали неотъемлемой частью местной жизни.

Когда рыболовная отрасль пришла в упадок, люди массово уехали на материк в поисках работы, а коты остались и заполонили остров. Сейчас, по сообщениям японских медиа, на острове живет только шесть человек, которые ухаживают примерно за сотней мурлык.

Интересно! Для сравнения, в 1945 году на "кошачьем острове" проживало более 900 человек.

Сегодня площадь острова небольшая, а человеческое население сократилось до нескольких человек почтенного возраста. Из-за старения общины и недостатка работы существуют опасения, что в ближайшие годы Аошима может совсем опустеть, оставшись без постоянных жителей.

Мурчики стали полноправными владельцами целого острова: смотрите фото Shiho

Впрочем, и численность котов уже не такая, как раньше: если когда-то их было около двух сотен, то после масштабной программы стерилизации в 2018 году популяция заметно уменьшилась, а новых котят почти не появляется. Многие пушистики имеют характерный надрез на ухе – это знак, что стерилизация уже проведена.

Почему ученых заинтересовали местные мурлыки?

Генетическое исследование показало, что наследственность котов, проживающих на острове, заметно отличается от популяций в окружающих портовых городах.

На странице Discover Wild Life рассказали, что четвероногие на Аошими имеют одну из самых высоких в Японии частот O-аллеля – генетической особенности, связанной именно с окрасом шерсти. Вероятно, первые животные, которых завезли на остров, уже были носителями этого гена, что может объяснять большое количество рыжих и черепаховых кошек среди местной популяции.

В то же время длительное скрещивание внутри небольшой популяции могло вызвать определенные проблемы со здоровьем. К слову, ветеринарный врач Анна Годфри объяснила, что у потомства инбридных котов могут появляться различные проблемы со здоровьем – от относительно безвредной полидактилии (лишние пальцы на лапах) до более серьезных врожденных пороков.

Такие котята иногда имеют неправильный прикус, из-за чего им труднее питаться, а также высокий риск наследственных болезней, например, кардиомиопатии.

Несмотря на жизнь в полудикой среде, котов не оставляют на произвол судьбы. За ними ухаживают местные жители и волонтеры: кормят, лечат и следят за их состоянием.

Туристы также регулярно приезжают на Аошиму, чтобы увидеть необычное место, где мурчики фактически стали главными хозяевами острова.

Кошачья армия на Аошиме: смотрите видео

Где расположен остров Аошима и как туда попасть?

Знаменитый "кошачий остров" расположен в городе Озу префектуры Эхиме. Аошима входит в территорию национального парка Сетонайкай, и на нем нет ни ресторанов, ни автомобилей, ни даже киосков.

Добраться до острова можно на лодке, которая отправляется из порта Нагахама дважды в день. Порт расположен в нескольких минутах ходьбы от железнодорожной станции JR Iyo-Nagahama, однако приоритет на посадку обычно предоставляют местным жителям.

Сам остров небольшой и не приспособлен для туристической инфраструктуры: здесь нет отелей, магазинов, кафе или даже автоматов с напитками. Поэтому посетителям советуют заранее взять с собой воду, еду и все необходимое, а после поездки забрать мусор с собой.

В порт удобно добраться на поезде – станция расположена совсем рядом. В то же время перед поездкой стоит проверять прогноз погоды, ведь из-за сильного ветра или волны рейсы могут отменить. Паром до Аошимы отправляется утром и после обеда, дорога занимает примерно полчаса. Поскольку на острове нет мест для ночевки, важно не пропустить обратный рейс обратно на материк.

Где территориально расположен кошачий остров: смотрите на карте

Вот что рассказала путешественница и блогер Shiho, которой удалось попасть на остров: "Как только лодка пришвартовалась, коты начали сбегаться со всех сторон. Сначала сложно было поверить, что их действительно настолько много, но реальность превзошла ожидания – пушистики буквально повсюду. Однако кормить их где угодно нельзя: на острове определены специальные места, чтобы не мешать повседневной жизни местных. Когда я дошла до зоны кормления, ситуация поразила меня еще больше. Только услышав шелест пакета, к людям мгновенно сбегались десятки, а то и более сотни котов. Они ждали еду с невероятным энтузиазмом".

В какой еще стране настолько популярны коты, что они буквально "захватили" ее столицу?

В Стамбуле живет примерно 250 тысяч бездомных котов, которые фактически стали одним из символов города и важной частью его повседневной культуры.

Хотя они и не имеют конкретных владельцев, местные жители совместно занимаются ими – подкармливают, при необходимости лечат и даже обустраивают для них укрытия.

Такое отношение к котам в Турции сформировалось на протяжении многих веков и объясняется как религиозными традициями, так и практической пользой этих животных в городской среде.