Это может быть угрожающим: почему кот внезапно начинает менять место для сна

Иногда говорят, что коты чувствуют наиболее уютное и спокойное место в доме – и укладываются именно там. Однако на выбор места для сна у кошек влияют довольно разные причины.

По словам ветеринара Максбеттера Визельбергоа для издания Catster, иногда стоит быть крайне внимательным к тому, почему кот выбирает то или иное место для сна.

Что известно о "дремотных" привычках котиков?

В общем, довольно показательным является то, что пушистые могут спать от 12 до 18 часов в сутки. Поскольку мурлыка проводит так много времени во сне, вы привыкаете видеть его в привычных местах для отдыха. Специалист подробно рассказал о семи возможных причинах, почему кот может изменить свои любимые локации для сна.

Инстинкты

Коты могут менять места для сна из-за природных инстинктов. В дикой природе они часто перемещаются и ищут более безопасные локации для отдыха.

Подобное поведение может проявляться и дома, например, после появления нового животного члена семьи или котенка, когда меняется "иерархия" в доме.



Сон – очень важный аспект в жизни кота

Смена сезонов

Погодные условия влияют на выбор места для сна. В теплое время мурлыка может искать прохладные участки, а зимой – теплые и уютные места, например, под одеялом или возле какого-нибудь обогревателя. Не исключено, что им можете стать и вы.

Потребность в уединении

Иногда коты просто хотят больше приватности и покоя. Они могут избегать шумных или "доступных" мест, чтобы их не беспокоили во время отдыха. Поэтому пушистики устраивают некий детокс от всего мирского.

Боль или дискомфорт

Если кот имеет проблемы со здоровьем, например, артрит, он может изменить место сна, чтобы облегчить боль. Часто это сопровождается вялостью, раздражительностью или изменением поведения.

Травматический опыт

Резкие звуки или неприятные ситуации могут сформировать негативные ассоциации с определенным местом, из-за чего любимец избегает его в дальнейшем.

Стресс или страх

Изменения в доме – новые люди, животные или шумные события – могут заставить кота искать более безопасное и спокойное место для сна.

Болезнь

Иногда изменение места для сна может быть признаком заболевания. Больные кошки могут вести себя иначе, больше прятаться или спать рядом с лотком. В таких случаях стоит обратиться к ветеринару.

Если мурчик демонстрирует необычные изменения в поведении вместе с изменением места сна, это может быть сигналом, что ему нужно внимание или медицинский осмотр.

