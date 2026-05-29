Это может быть угрожающим: почему кот внезапно начинает менять место для сна
Иногда говорят, что коты чувствуют наиболее уютное и спокойное место в доме – и укладываются именно там. Однако на выбор места для сна у кошек влияют довольно разные причины.
По словам ветеринара Максбеттера Визельбергоа для издания Catster, иногда стоит быть крайне внимательным к тому, почему кот выбирает то или иное место для сна.
Актуально Владельцам пришлось снимать колесо со своего авто, чтобы спасти крошечного котенка
Что известно о "дремотных" привычках котиков?
В общем, довольно показательным является то, что пушистые могут спать от 12 до 18 часов в сутки. Поскольку мурлыка проводит так много времени во сне, вы привыкаете видеть его в привычных местах для отдыха. Специалист подробно рассказал о семи возможных причинах, почему кот может изменить свои любимые локации для сна.
- Инстинкты
Коты могут менять места для сна из-за природных инстинктов. В дикой природе они часто перемещаются и ищут более безопасные локации для отдыха.
Подобное поведение может проявляться и дома, например, после появления нового животного члена семьи или котенка, когда меняется "иерархия" в доме.
Сон – очень важный аспект в жизни кота / Фото Unsplash
- Смена сезонов
Погодные условия влияют на выбор места для сна. В теплое время мурлыка может искать прохладные участки, а зимой – теплые и уютные места, например, под одеялом или возле какого-нибудь обогревателя. Не исключено, что им можете стать и вы.
- Потребность в уединении
Иногда коты просто хотят больше приватности и покоя. Они могут избегать шумных или "доступных" мест, чтобы их не беспокоили во время отдыха. Поэтому пушистики устраивают некий детокс от всего мирского.
- Боль или дискомфорт
Если кот имеет проблемы со здоровьем, например, артрит, он может изменить место сна, чтобы облегчить боль. Часто это сопровождается вялостью, раздражительностью или изменением поведения.
- Травматический опыт
Резкие звуки или неприятные ситуации могут сформировать негативные ассоциации с определенным местом, из-за чего любимец избегает его в дальнейшем.
- Стресс или страх
Изменения в доме – новые люди, животные или шумные события – могут заставить кота искать более безопасное и спокойное место для сна.
- Болезнь
Иногда изменение места для сна может быть признаком заболевания. Больные кошки могут вести себя иначе, больше прятаться или спать рядом с лотком. В таких случаях стоит обратиться к ветеринару.
Если мурчик демонстрирует необычные изменения в поведении вместе с изменением места сна, это может быть сигналом, что ему нужно внимание или медицинский осмотр.
Однако котики имеют интересные увлечения и вне дремоты. Некоторые из них просто обожают наблюдать за птичками и даже "общаться" с ними. Ранее мы уже рассказывали о турецком котике, которого бесконечно увлекло впечатляющее зрелище за окном.