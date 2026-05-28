Новоиспеченная владелица мурки, Светлана Сиротюк, рассказала 24 Каналу о том, как спасала карман.

Как киска оказалась под машиной?

Эта история произошла в понедельник, 25 мая. Утром супруги заехали на автомойку, и когда женщина выходила из бокса, заметила, как маленький котенок залез под машину. Сначала они пытались выгнать его, однако малыш оказался с характером – в какой-то момент затих и исчез из поля зрения.

Пара долго искала котенка, предполагая, что он мог спрятаться возле двигателя, но впоследствии мужчина заметил его на колесе. Они пытались осторожно снять котенка и даже выманить колбаской, однако он крепко держался и не хотел выходить.

В конце концов, мужчина снял колесо, и только после этого удалось достать испуганного пушистика. "Котенок был очень напуган и дрожал, мы забрали его домой", – поделилась Светлана.

Первые 4 – 5 часов он прятался во всех возможных местах, но одновременно охотно мурлыкал, когда его гладили, и быстро показал, что очень ласковый. Сейчас малыш уже освоился, постоянно играет и больше не прячется.

Найденная на колесе кошечка: смотрите фото

Этот случай наделал хорошего шума и в сети. Сообщение в Threads стремительно набрало более 14 тысяч лайков и сотни комментариев. Пользователи, кстати, предлагали назвать пушистика Тойотой – в честь марки автомобиля, который малыш выбрал себе для тайника.

Были и другие варианты. В частности, Иванна Коваль предложила назвать любимицу Фортуной или Фелицией, учитывая то, как ей повезло.

Многие комментаторы начали и себе делиться подобными историями. Котик Крузер, например, два года назад застрял в защите двигателя в машине.



Кот Крузер / Фото Василисы Левченко

Что известно о других котиках, которых находили под машинами: смотрите скриншоты 24 Канала из сети

