Интересной историей поделились хозяева собаки на странице crashthedaffy в TikTok.

Что известно об особенном щенке?

Малыша зовут Крэш, и он поражает своей невероятной внешностью, но далеко не только ею. 29-летние Мэдди Макдональд и Лиам Уильямс из Великобритании забрали его домой, когда собачке было всего восемь недель.

Малыш появился на свет случайно – стаффордширский бультерьер заводчицы спарился с далматинцем знакомых, в результате чего родилось потомство с редкой внешностью.

Крэш унаследовал характерный пятнистый окрас далматина, однако имеет коренастое, мускулистое телосложение стаффордширского терьера.

Справка. Специалисты из American Kennel Club рассказали, что американский стаффордширский терьер в целом легко учится, любит активность и при правильной социализации становится надежным компаньоном. При этом далматинец – энергичная и выносливая порода, которая любит движение, длительные прогулки и может настороженно относиться к незнакомцам.

По словам хозяйки, пес сразу привлекал внимание, ведь большинство людей никогда не видели такого сочетания пород. Уже в 14 недель он весил примерно 14 килограммов.

С какими трудностями столкнулась собака?

Первые месяцы жизни щенка оказались сложными. Владельцам сообщили, что весь выводок заразился стригущим лишаем, а лечение не давало результата из-за постоянного контакта животных между собой.

Супруги решили забрать Крэша раньше и самостоятельно позаботиться о его здоровье.

На теле щенка появились многочисленные болезненные язвы, поэтому хозяевам пришлось изолировать его, постоянно дезинфицировать вещи, стирать одежду и регулярно обрабатывать кожу специальными средствами.

Крэш также проходил курс лечения, получал лекарства, капли для глаз и обезболивающие, а для защиты ран носил специальный воротник. Несмотря на тяжелый старт, собака постепенно выздоровела: раны зажили, шерсть отросла, а угроза заражения исчезла.

Историей его восстановления хозяйка делилась в TikTok, где видео быстро стали популярными, а пользователи начали поддерживать семью и делиться похожими историями о своих любимцах.

По словам Мэдди, Крэш вырос ласковым, умным и очень общительным псом, который, несмотря на непростое начало жизни, уже принес семье много радости.

