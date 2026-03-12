Вы будете в шоке, когда узнаете, почему коты делают звук "кекеке"

Многие владельцы кошек хотя бы раз слышали странный звук, похожий на "кекеке" или стрекотание, который их питомцы издают, глядя в окно или во время "охоты". Такое поведение часто вызывает недоумение или смех у хозяев.

На самом деле это явление хорошо известно специалистам по поведению животных и связано с природными инстинктами котов. Об этом пишет "Соцпортал".

Почему коты издают этот звук?

Специалисты объясняют, что так называемое "стрекотание" или "щебетание" является реакцией на сильное возбуждение. Чаще всего коты начинают издавать такой звук, когда видят потенциальную добычу – например, птицы за окном, белку или даже насекомое.

Появление "жертвы" вызывает у животного сильный охотничий инстинкт. Кот буквально готовится к прыжку или атаке, и этот звук может быть проявлением возбуждения или даже разочарования, когда добыча видна, но добраться до нее невозможно.

То есть когда коты видят голубя за окном, то физически репетирует то, как бы он впивался ему в спину или шею. Но не может, поэтому остается только "кекать" за стеклом.

Как рассказала кошачий бихевиорист Селия Хеддон в комментарии для The Dodo, иногда такое поведение можно наблюдать даже тогда, когда любимец смотрит на игрушку или движущийся предмет. При этом каждый кот делает этот звук по-своему: одни почти беззвучно открывают пасть, другие громко "стрекочут".

Специалист также отмечает, что такая реакция присуща большинству кошачьих – от маленьких домашних котов до крупных диких хищников.

Эксперт отмечает, что такое поведение является полностью нормальным. Оно лишь свидетельствует о том, что у кота хорошо развиты охотничьи инстинкты.

Даже если домашний любимец никогда не охотился в реальной жизни, его природные инстинкты все равно сохраняются. Поэтому звук "кекеке" – это своеобразная реакция организма на возбуждение во время "охоты". В то же время он означает потрясающее разочарование, которое испытывает ваша кошка из-за того, что не может достать добычу.

В сети показывают, как коты делают этот звук

В соцсетях можно найти сотни видео, где коты смотрят на птиц за окном или на насекомых и начинают забавно "стрекотать".

Реакция пушистиков выглядит очень смешно и одновременно демонстрирует их хищническую природу.

Как звучит странная привычка котов. Смотрите видео: Galex

Как коты делают "кекеке". Смотрите видео: ekekekkekk

Люди часто снимают своих любимцев во время того, как они выдают этот странный звук. Мы собрали для вас еще больше видео с пушистиками, поэтому включайте звук громче и готовьтесь к "большой порции милоты".