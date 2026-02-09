Могут выжить даже при падении с многоэтажки: как коты постоянно приземляются на 4 лапы

Коты, как оказывается, способны выживать после падения практически с любой высоты – по крайней мере теоретически. Особое внимание, в частности, привлекает их пластичность и владение собственным телом, которое помогает им уверенно приземляться на 4 лапки при падении с высоты.

Причину этого важного умения котов объясняет Scientific American. Там отмечают, что большую роль в этом играет знание котиками законов физики.

Как же котам удается приземляться на 4 лапы?

В 2018 году в Нью-Йорке кот упал с 32-го этажа на асфальт и выжил. А уже после двух дней в ветклинике он вернулся домой. Именно такие случаи и породили поговорку о "девяти кошачьих жизнях". На протяжении десятилетий ученые разных направлений пытаются объяснить их невероятную живучесть.

Но сначала физиков в конце XIX века заинтересовали не сами падения, а то, как коты в полете крутятся вокруг собственной оси и всегда приземляются на лапы.

Считалось, что для такого маневра животное должно оттолкнуться от поверхности, с которой падает, ведь закон сохранения момента импульса запрещает объекту, не вращающемуся, внезапно начать вращаться без внешнего воздействия. Однако коты это делают.

Проблему решили лишь в 1969 году. Оказалось, что кот просто в полете искусно раскручивает верхнюю часть тела в одну сторону, а нижнюю – в противоположную (подобно мельнице для перца). В то же время эксперты из Animal Wised объясняют этот феномен так называемым рефлексом выравнивания. Однако он далеко не абсолютный и обеспечивается четкими анатомическими характеристиками четвероногих, среди которых:

чрезвычайно гибкий позвоночник, который состоит из большого количества позвонков, что позволяет скручиваться в воздухе;

вестибулярный аппарат во внутреннем ухе мгновенно, определяющий положение тела в пространстве;

развитые мышцы задних лап, которые дают мощный толчок и контроль;

при этом хвост работает как руль и стабилизатор;

низкий центр тяжести и обтекаемая форма тела облегчают маневры.

Кот запускает вращение, начиная с головы и шеи, затем скручивает верхнюю и нижнюю части тела в противоположных направлениях (закон сохранения момента импульса). Передние лапы подтягивает к телу (быстрое вращение), задние расправляет (медленное) – и обычно успевает выровняться.

Как коты приземляются на 4 лапы: смотрите видео Animal Wised

Казалось бы, чем выше высота, тем больше скорость и сильнее удар. Но исследование 1980-х годов в Нью-Йорке (132 случая падений с высот до 32-го этажа) показало парадокс: до 7 – 8 этажей травмы растут, а дальше уменьшаются. Поэтому падение с 11-го этажа иногда оказывалось менее травматичным, чем с 6-го.

Причиной этого является сопротивление воздуха. Сначала кот ускоряется только под действием тяжести, но с ростом скорости сопротивление воздуха растет. В конце концов силы уравновешиваются, поэтому кот достигает предельной скорости и больше не ускоряется.

