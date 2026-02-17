Почему собака лает в пустоту и о чем она пытается предупредить
- Собаки могут лаять из-за звуков высокой частоты, которые недоступны человеческому уху, или видеть движение в темноте благодаря особому строению глаз.
- Рекомендуется научить собаку командам "тихо" или "стоп" для контроля над неожиданным лаем, а также использовать игрушки или вкусности для привлечения внимания.
Почти все владельцы четверолапых сталкивались с проявлениями неожиданного лая питомцев, когда на это действительно нет причины. В такие моменты на подсознательном уровне зарождаются мысли о какой-то невидимой угрозе, о чем и пытается "сказать" нам пес.
Причину такого поведения четвероногих попытались разгадать представители American Kennel Club. Они объяснили, что собаки воспринимают мир совсем по-другому.
Почему собачки лают в пустоту?
На самом деле дело вовсе не в связи собак с потусторонним миром, или увлечении четвероногих собственным голосом. Лай для них – способ коммуникации и возможности сигнализировать хозяину о том, что они чувствуют. А чувствуют хвостатые значительно больше, чем кажется.
- Собаки слышат звуки высшей частоты
Благодаря хищническому происхождению они улавливают высокие тона и очень тихие звуки, недоступные человеческому уху. Поэтому когда кажется, что собака лает "на пустое место", вероятно, он реагирует на шум, которого вы просто не слышите.
- Собаки видят в сумерках и темноте
У них есть tapetum lucidum – светоотражающий слой за сетчаткой, который усиливает свет, а также значительно больше фоторецепторов (палочек), работающих при слабом освещении. Собака видит четко там, где для человека все сливается в темноту. Поэтому ночью во дворе или комнате она может заметить движение, которого вы не разглядите.
- Невероятное обоняние
Собаки полагаются на запах гораздо больше, чем на зрение. У них в десятки раз больше обонятельных рецепторов, большая площадь обонятельной зоны в носу, больший участок мозга для анализа запахов и дополнительный орган Якобсона для феромонов. Они способны улавливать самые слабые ароматы – от следа животного до болезни у человека. Поэтому ваш пес может реагировать на запах, которого для вас просто не существует.
Со своей стороны зоопсихолог и кинолог Виталий Новиков рассказал, что собачки порой просто просят внимания, именно поэтому и добиваются его навязчивым лаем. В этом аспекте необходимо уделить внимание качественному воспитанию и дрессировке собаки.
Что делать с таким лаем?
Не кричите на собаку – для нее это будет выглядеть, будто вы тоже лаете, и может только подбодрить. Лучше спокойно признать его сигнал: скажите "спасибо", "понял" или "все хорошо" спокойным голосом. Многим собакам этого достаточно, чтобы успокоиться.
Если лай продолжается, научите любимца команды "тихо" или "стоп":
- вызовите лай (звонок в дверь, стук);
- дождитесь паузы в лае и сразу дайте вкусное лакомство;
- постепенно увеличивайте время тишины перед наградой;
- добавьте команду именно перед моментом, когда собака вот-вот замолчит.
Ну а для слишком активных лаев можно привлечь внимание игрушкой или поднести вкусности к носу. Только он замолчит, сразу хвалите и давайте. Хорошо работает также кликер или маркерное слово.
Главное – помните, что ваша собака не лает просто так. Она сообщает о чем-то, что для нее важно, даже если для вас это невидимо и неслышно.
Какие еще команды обязательно должна знать ваша собака?
- Эксперты из Canine Wise подчеркивают, что главное в дрессировке собак – не только приучить к дисциплине, но и сформировать крепкую доверительную связь с питомцем.
- Одной из ключевых базовых команд является "ко мне". Она критически необходима, когда пес гуляет без поводка, поскольку обеспечивает его безопасность, позволяет быстро вернуть контроль в опасной ситуации и предотвращает потерю животного.
