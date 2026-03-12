Как отучить собаку лаять без причины: эффективные способы

Четвероногие стали нашими любимцами десятки тысяч лет назад и они сформировали особые способы коммуникации. Таким является, собственно, лай. Однако порой шум от собаки совсем не имеет логической причины.

Прежде всего специалисты из PetMD рассказали об особенностях поведения хвостатых. В основном их привычки все же имеют логическое объяснение.

Почему же собаки лают?

Очень часто лай связан с радостью и возбуждением. Например, многие собаки начинают лаять, когда хозяин возвращается домой или когда слышат знакомый звук поводка перед прогулкой.

Такой лай обычно имеет высший или средний тон и состоит из нескольких коротких звуков с паузами. Он может сопровождаться вилянием хвоста, поднятыми ушами, более настороженной, но в то же время дружественной позой.

Собака может крутиться на месте или быстро перебирать лапами, демонстрируя нетерпение и готовность к действию. Иногда собаки лают, чтобы привлечь внимание или попросить еду. Животное может смотреть на хозяина, ожидая реакции, и таким способом намекать на прогулку, игру или кормление.

Несмотря на традиционность лая для собак, не все породы четвероногих имеют такую привычку. Некоторые собаки почти не лают.

Важно помнить, что если собака получает лакомство или желаемое внимание каждый раз после лая, она быстро поймет, что такое поведение работает, и сможет начать использовать его постоянно. Еще одной распространенной причиной лая является скука.

Если собака не получает достаточно физической активности и умственной стимуляции, она может пытаться привлечь внимание или пригласить хозяина к игре с помощью лая. В таких случаях звук обычно ниже и короче. Некоторые собаки даже приносят игрушку, мяч или поводок, чтобы намекнуть на желание поиграть.

Собаки также могут лаять из-за страха, тревоги или желания защитить свою территорию. Такой лай обычно глубже и продолжительнее, иногда сопровождается рычанием.

Он возникает, когда рядом появляется незнакомый человек, другое животное или любой другой потенциально угрожающий раздражитель. Кстати, зоопсихолог и кинолог Виталий Новиков рассказал о о том, как правильно реагировать на лай четвероногого на звонок или же во время прихода. В своем объяснении он отметил, что помочь отучить собаку от шума вам помогут контролируемые провокации.

В случае страха или тревоги собака может держать хвост между лапами, опускать голову или иметь поднятую шерсть на холке. Если же лай имеет территориальный характер, животное, наоборот, выглядит более уверенным: голова и уши направлены вперед, хвост держится прямо, а тело напряжено.

Иногда лай может свидетельствовать о боли. Собаки используют его как сигнал для других, показывая, что им нужна помощь или что определенное действие причиняет дискомфорт. Это может случиться, например, когда животное случайно задели во время игры или когда его укусило другое животное. Если собака лает или скалит, когда вы касаетесь определенной части ее тела, это может означать, что именно она и болит. В такой ситуации следует обратиться к ветеринару.

Иногда лай возникает как внезапная реакция на неожиданный стимул. Собака может резко лаять, если ее что-то напугало или удивило, например, быстрое движение рядом или внезапное появление человека. Поскольку такая реакция является спонтанной, поза тела может быть разной. В старшем возрасте некоторые собаки начинают лаять без очевидной причины, особенно ночью.

Иногда они могут смотреть в пустой угол или на стену и реагировать так, будто там что-то есть. Это может быть связано с возрастными когнитивными изменениями.

Как отучить собаку от беспричинного лая?

Научите команде "тихо"

Когда любимец начинает лаять, спокойно дайте команду "тихо" и постарайтесь остановить его бурное поведение. Для этого иногда используют легкое отвлечение, например, брызги воды. Когда животное замолчит, обязательно похвалите его, и так оно поймет, что ведет себя правильно.

Помогите успокоиться

Если лай вызван волнением или стрессом, попробуйте успокоить собаку, например, погладьте ее, поговорите ласковым голосом или отвлеките внимание. Некоторым животным помогает легкий массаж ушей, такая поддержка может снять напряжение.

Отучите реагировать на дверь

Эксперты в очередной раз подчеркивают, что многие собаки лают, услышав звук возле двери. В таких случаях стоит тренировать спокойную реакцию, в частности, когда пес начинает лаять, остановите его и покажите, что опасности нет. Можно подойти к двери вместе и продемонстрировать, что все в порядке, постепенно приучая собаку реагировать спокойнее.

