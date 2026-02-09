Почему собаки лают, когда вы говорите по телефону: правда, которую не любят слышать владельцы

Многие владельцы собак замечают: стоит взять телефон – любимец начинает лаять. Причины могут быть разные – от ревности до стресса или скуки.

Эксперты объясняют, что такое поведение можно скорректировать, но главное понять, почему именно собака подает голос. Об этом сообщает American Kennel Club.

Почему собаки лают во время ваших телефонных разговоров?

Собаки – умные существа. Но когда вы держите телефон возле уха или смотрите на экран, ваша собака не знает, что вы общаетесь с другим человеком. Она знает лишь, что вы не общаетесь с ней, и для большинства собак это становится разочарованием.

Эксперты объясняют: когда хозяин говорит по телефону, собака может чувствовать недостаток внимания, путаться из-за изменения поведения или реагировать на звуки с устройства. Часто лай является способом привлечь внимание или сигнал о возбуждении, тревогу или скуку.

Также песики могут реагировать на голос хозяина, который звучит иначе во время разговора – эмоциональнее или громче, что для животного выглядит как общение с "невидимым собеседником".

По словам кинолога и зоопсихолога Виталия Новика, проблема может заключаться и в том, что ваша собака не понимает, что у вас существуют личные границы.

Собака, которая лает на всех подряд – на гостей, на шумы, на людей, на детей, на собак – это та собака, с которой каждый день делают страшные вещи. А именно пса "засосюкуют" так, что он "залезает на голову" к владельцам. Затем собака становится ответственной в семье за этих владельцев. И поэтому она всех отгоняет и говорит: "пошли прочь отсюда, я тут в семье решаю",

– говорит специалист

По словам зоопсихолога, в такой ситуации очень важно показать, что у вас есть правила и границы, которые нельзя нарушать.

Почему собаки лают на телефон и другие мелочи: смотрите видео Виталия Новикова

Так как отучить собаку лаять "на все подряд"?

Кинологи советуют действовать комплексно: