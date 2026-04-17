Они намного умнее котов: можно ли завести осьминога дома

Осьминоги становятся все популярнее среди любителей экзотических животных, однако эксперты предостерегают от такого выбора. Несмотря на высокий интеллект и способность к взаимодействию с человеком, эти существа требуют сложного ухода и особых условий.

К тому же содержание осьминога в неволе может негативно влиять на его состояние и благосостояние. Об этом пишет Treehugger.

Является ли осьминог хорошим домашним любимцем?

Осьминоги все чаще появляются в домашних аквариумах, ведь поражают своим интеллектом и необычным поведением. Однако за внешней экзотикой скрывается сложный и требовательный уход, который под силу далеко не каждому. Эксперты отмечают: несмотря на популярность, эти животные не являются хорошим выбором для большинства людей.

Осьминоги считаются одними из самых умных беспозвоночных в мире. Они способны распознавать людей, решать логические задачи и даже взаимодействовать с предметами в своей среде. Некоторые владельцы отмечают, что их любимцы открывают банки, играют с игрушками и демонстрируют индивидуальное поведение.

Одна из владелиц осьминогов отмечает:

Виды, содержащихся дома, часто наслаждаются короткими поглаживаниями, если привыкают к людям. В то же время это больше похоже на реакцию на раздражитель, чем на настоящую привязанность,

– говорит женщина.

Осьминоги также могут узнавать людей и по-разному с ними взаимодействовать, что создает иллюзию "контакта" с любимцем. Однако это не означает, что животное комфортно чувствует себя в неволе.

Какие минусы в содержании осьминога как любимца?

Как пишет RedFin, содержание осьминога – это дорогой и трудоемкий процесс. Для него нужен большой аквариум объемом не менее 55 – 70 галлонов, мощная система фильтрации и герметичная крышка. Последнее особенно важно, ведь осьминоги известны своей способностью сбежать даже через малейшие отверстия.

Отдельную проблему составляет кормление. Эти животные являются хищниками и нуждаются в живой пище: креветок, крабов или раков, которых часто приходится содержать в отдельном резервуаре. Еще одним вызовом является качество воды. Осьминоги очень чувствительны к изменениям среды, поэтому владелец должен постоянно контролировать уровень pH, чистоту и температуру воды.

Осьминоги очень неряшливы в еде, и качество воды быстро ухудшается. Если не обеспечить надлежащую фильтрацию, они долго не проживут,

– объясняют владельцы таких животных.

Несмотря на высокий интеллект, осьминоги плохо адаптируются к жизни в аквариумах. Большинство из них вылавливают в дикой природе, и именно там им лучше всего. В замкнутом пространстве эти животные часто скучают и могут демонстрировать признаки стресса. Эксперты отмечают, что даже хорошо обустроенный аквариум не способен полностью воспроизвести естественную среду.

К тому же многие виды ведут ночной образ жизни. Днем они прячутся в тайниках, поэтому владельцы могут редко видеть своего любимца активным.

Еще один существенный минус – продолжительность жизни осьминогов. Даже при идеальных условиях они обычно живут всего один-два года. Это означает, что все затраты и усилия часто не оправдываются длительным опытом взаимодействия. Кроме того, эти животные нуждаются в постоянном внимании и интеллектуальном стимулировании. Без этого они быстро теряют активность и могут даже вредить себе.

